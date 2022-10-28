Кадыров рассказал о специальной военной операции «Возмездие» на Украине

Глава Чечни рассказал о ходе операции под названием «Возмездие» на Украине

По его словам, в ходе этой операции было уничтожено более 700 бойцов, участвующих в конфликте на стороне ВСУ. Накануне Кадыров соощил о 23 погибших и 58 раненных при обстреле украинскими силами одного из чеченских подразделений

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Украине ведется специальная военная операция «Возмездие».

«Всем, кому интересны подробности боевых действий в зоне СВО, довожу до сведения об успехах специальной отдельной операции под названием «Возмездие», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам главы республики, с 25 по 27 октября на николаево-криворожском направлении участники этой операции «средствами огневого поражения» уничтожили 657 бойцов, ранили 300. Уничтожено 40 единиц специальной военной техники.

На соледарском направлении бойцы отряда «Ахмат» за один день уничтожили четыре танка, пять БМП, одну бронемашину и четыре пикапа. «Уничтожены 95 сатанистов и две укрепленные позиции с минометами. Это только предварительные и самые сжатые данные», — заявил Кадыров.

«Отличная работа проведена и на Донецком направлении силами наших батальонов и полка Минобороны», — добавил он.

По словам главы республики, теперь ВСУ «совсем не до контратак» и российские войска «охватывают новые рубежи противника».

Вечером 27 октября он сообщил, что в результате обстрела одного из чеченских подразделений в Херсонской области погибли 23 бойца, 58 были ранены. По словам Кадырова, в тот же день «как акт возмездия» чеченские бойцы совершили вылазку, отправив «прямиком в ад» около 70 «бандеровцев».