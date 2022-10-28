Кадыров рассказал о специальной военной операции «Возмездие» на Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 01:02
Зеленский заявил, что отключения электричества коснулись 4 млн украинцев Политика, 00:50
NASA показало второе фото «Столпов Творения» с телескопа «Джеймс Уэбб» Технологии и медиа, 00:46
Минтранс отверг сомнения главы Airbus в безопасности полетов в России Бизнес, 00:30
«Коммерсантъ» узнал, что сообщник Захарченко просил убежище в Черногории Общество, 00:13
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 00:13
В Чехии прошли антиправительственные митинги Политика, 00:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Брат Роналду по несчастью». В чем причина «бесполезности» Овечкина в НХЛ Спорт, 00:00
Счастье для всех: как торговая сеть сделала своих кассиров миллионерами Pro, 00:00
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 28 окт, 23:59
Стремоусов заявил о постоянных попытках ВСУ прорваться в районе Херсона Политика, 28 окт, 23:56
Кадыров рассказал о специальной военной операции «Возмездие» на Украине Политика, 28 окт, 23:40
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 28 окт, 23:27
Bloomberg узнал о выплате Twitter более $100 млн уволенным директорам Бизнес, 28 окт, 23:26
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров рассказал о специальной военной операции «Возмездие» на Украине

Глава Чечни рассказал о ходе операции под названием «Возмездие» на Украине
По его словам, в ходе этой операции было уничтожено более 700 бойцов, участвующих в конфликте на стороне ВСУ. Накануне Кадыров соощил о 23 погибших и 58 раненных при обстреле украинскими силами одного из чеченских подразделений
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Украине ведется специальная военная операция «Возмездие».

«Всем, кому интересны подробности боевых действий в зоне СВО, довожу до сведения об успехах специальной отдельной операции под названием «Возмездие», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам главы республики, с 25 по 27 октября на николаево-криворожском направлении участники этой операции «средствами огневого поражения» уничтожили 657 бойцов, ранили 300. Уничтожено 40 единиц специальной военной техники.

На соледарском направлении бойцы отряда «Ахмат» за один день уничтожили четыре танка, пять БМП, одну бронемашину и четыре пикапа. «Уничтожены 95 сатанистов и две укрепленные позиции с минометами. Это только предварительные и самые сжатые данные», — заявил Кадыров.

«Отличная работа проведена и на Донецком направлении силами наших батальонов и полка Минобороны», — добавил он.

По словам главы республики, теперь ВСУ «совсем не до контратак» и российские войска «охватывают новые рубежи противника».

Вечером 27 октября он сообщил, что в результате обстрела одного из чеченских подразделений в Херсонской области погибли 23 бойца, 58 были ранены. По словам Кадырова, в тот же день «как акт возмездия» чеченские бойцы совершили вылазку, отправив «прямиком в ад» около 70 «бандеровцев».

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Рамзан Кадыров Украина Чечня

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области
Политика
Кадыров обвинил генерала в успехе ВСУ и предложил кадровые перестановки
Политика
Кадыров заявил о джихаде и призвал солдат добывать западное оружие
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter