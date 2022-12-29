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Путин ввел уголовную ответственность за осквернение георгиевской ленты

️Путин подписал закон о наказании до пяти лет тюрьмы за осквернение георгиевской ленты
Согласно подписанному президентом закону, георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Владимир Путин подписал закон о статусе георгиевской ленты. Теперь она приравнивается к символам воинской славы России и за ее осквернение может грозить штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет, следует из президентского указа.

Согласно закону, использовать георгиевскую ленту можно только в целях, связанных с исторической памятью — во время мемориальных мероприятий в честь воинской славы, а также для военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан России. За ее публичное осквернение может наступить административная или уголовная ответственность.

Физическому лицу может грозить штраф до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Юрлицо может получить штраф от 3 млн до 5 млн руб. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 млн до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.

Авторы законопроекта — сенатор и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и депутат от «Единой России» Ольга Занко — внесли в Госдуму документ в середине апреля. Как поясняла Занко, законопроект не предполагает наказания за ношение георгиевской ленты, «скажем, на сумке», поскольку в этом случае очевидны гордость и уважение к предкам, однако ее сожжение повлечет наказание.

20 декабря законопроект был принят Госдумой, а спустя три дня его поддержали в Совфеде.

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. После начала вооруженного конфликта на Украине лента стала одним из неофициальных символов пророссийских сил наряду с латинскими Z и V.

В отличие от России ряд европейских стран на законодательном уровне запретил использовать георгиевские ленты, в том числе в ходе празднований Дня Победы. Среди них Украина, Литва, Латвия, Эстония и Молдавия, а также ряд федеральных земель Германии.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
георгиевская лента Владимир Путин тюрьма штраф государственная символика

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Совфед одобрил закон о наказании за осквернение георгиевской ленты
Политика
Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты
Общество
Дума поддержала проект о наказании за осквернение георгиевской ленты
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