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Совфед одобрил закон о наказании за осквернение георгиевской ленты

Совфед одобрил закон о штрафе до 5 млн. руб. за осквернение георгиевских лент
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Совет Федерации одобрил закон о штрафах или лишении свободы за осквернение георгиевских лент, трансляция шла на канале верхней палаты в Rutube.

Документом георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы. За ее публичное осквернение может наступить административная или уголовная ответственность.

Физическому лицу может грозить штраф до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Юрлицо может получить штраф от 3 млн до 5 млн руб. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 млн до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.

Документ закрепляет использование ленты только в целях, связанных с исторической памятью, во время мероприятий, направленных на патриотическое, военно-патриотическое воспитание россиян, посвященных Дню Победы, событиям Великой Отечественной войны, памяти военнослужащих.

Авторы законопроекта — сенатор и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и депутат от «Единой России» Ольга Занко. Документ внесли в Госдуму в апреле, 20 декабря он был принят. В случае одобрения президентом закон вступит в силу со дня его публикации.

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