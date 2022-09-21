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Госдума одобрила штраф за осквернение георгиевской ленты

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы. Текст опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Настоящим проектом федерального закона «О Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается регламентировать статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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По действующему законодательству о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), осквернение символов воинской славы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказывается штрафом от 2 млн до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.

Законопроект разработан по инициативе партии «Единая Россия» при поддержке комитета Госдумы по обороне. По словам главы комитета Андрея Картаполова, необходимость этого закона обусловлена тем, что на Украине за ношение ленты «мучают и убивают».

Оранжево-черная георгиевская лента соответствует ленте, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи.

С 2005 года в России проходит ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Организаторы акции бесплатно раздают ленточки.

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