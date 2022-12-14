Дума поддержала проект о наказании за осквернение георгиевской ленты

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Государственная дума во втором чтении одобрила законопроект о статусе георгиевской ленты, согласно которому ее хотят приравнять к символу победы в Великой Отечественной войне и установить уголовную и административную ответственность за ее осквернение, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

«За публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законов, будет пресекаться», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект внесли в Думу в апреле, в сентябре его приняли в первом чтении. Его авторы — сенатор и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и депутат от «Единой России» Ольга Занко.

В качестве наказания за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу могут ввести штраф от 3 млн до 5 млн руб. с конфискацией или без таковой, физическому лицу — штраф в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 млн до 5 млн руб. или лишением свободы на срок до пяти лет.

Как поясняла Занко, законопроект не предполагает наказания за ношение георгиевской ленты, «скажем, на сумке», поскольку в этом случае очевидны гордость и уважение предков, однако ее сожжение повлечет наказание.