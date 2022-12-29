Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия работы ПВО на земле.

«Известно, что один из фрагментов [ракеты ПВО] упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели», — заявил Гладков.

В соцсетях распространяется видео, на котором, предположительно, видна работа ПВО над Белгородом. РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Белгородской области.

До этого белгородский губернатор сообщал о работе ПВО над Белгородом 18 декабря. Тогда при обстреле со стороны Украины пострадали четыре человека, их состояние оценивалось как средней тяжести. «Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали», — рассказывал тогд он.

Помимо этого один человек погиб, один получил ранения в Белгородском районе, заявил Гладков. Повреждения зафиксировали в многоквартирных домах и частном секторе.

После начала военной операции на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах приграничных населенных пунктов и работе ПВО. 24 декабря в Шебекинском городском округе из-за ударов без электричества остались 14 тыс. человек. Днем ранее из-за обстрелов в регионе погиб один человек, более десятка пострадали.

В Белгородской области с весны действует желтый уровень террористической опасности, его регулярно продлевают — последний раз до 21 декабря. С середины октября, в соответствии с указом президента, действует уровень «среднего реагирования». Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.