В Белгородской области подросток наступил на «взрывоопасный предмет»

Он в реанимации в тяжелом состоянии. Губернатор региона Гладков написал, что ребенок «забыл об опасности»

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В селе Щетиновка Белгородского района, расположенного у границы с Украиной, 14-летний подросток получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам Гладкова, подросток наступил на «неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация». С ранами стопы и лица пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое, он в реанимации.

Гладков добавил, что семья подростка из-за регулярных обстрелов переехала к родственникам в Ракитянском районе. «Сегодня ребенок приехал к папе в Щетиновку. И забыл об опасности!», — отметил губернатор.

Он призвал родителей еще раз объяснить детям, что нельзя брать в руки опасные предметы и ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории.

С начала военных действий на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, в результате них были жертвы среди мирных жителей. В ноябре в селе Староселье Краснояружского района на боеприпасе подорвалась супружеская пара. В октябре в Белгородском районе в руках у девятилетнего ребенка сдетонировало устройство, «похожее на дрон».

В Белгородской области с весны действует желтый уровень террористической опасности, его регулярно продлевают — последний раз до 21 декабря. С середины октября, в соответствии с указом президента, действует уровень «среднего реагирования». Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.

Также из-за обстрелов местные власти решили отселить жителей нескольких приграничных сел и ввели в них режим чрезвычайной ситуации.