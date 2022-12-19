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Число пострадавших при обстреле Белгорода и района выросло до 10

Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле Белгорода и района достигло 10
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Число пострадавших при обстреле Белгорода и Белгородского района увеличилось до десяти, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Семеро из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто еще находится в больнице», — заявил губернатор.

По его словам, повреждены 75 построек и квартир, а также 40 автомобилей.

Как выглядит Белгородская область после обстрела
Фотогалерея 
Фото:belgorod1 / VK

Речь идет об обстреле региона, который произошел накануне. Над Белгородом работала ПВО. Изначально Гладков сообщил об одном погибшем и восьми пострадавших при обстреле города и Белгородского района. Погибший работал на строительстве цеха для птицефабрики.

Позднее губернатор рассказал об обстреле поселка Красная Яруга. Пострадали два человека — мужчина и девушка. Оказались повреждены три четырехэтажных многоквартирных дома.

Число пострадавших при обстреле Белгорода и района выросло до 10
Число пострадавших при обстреле Белгорода и района выросло до 10

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