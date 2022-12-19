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В Белгородской области 14 тыс. жителей остались без света после обстрела

Белгородский губернатор Гладков: 14 тыс. жителей остались без света после обстрела
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Шебекинском городском округе в Белгородской области 14 тыс. жителей остались без электроэнергии в связи с обстрелом украинскими военными. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение. Без света остаются порядка 14 тыс. жителей», — написал Гладков. Он добавил, что аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники питания.

Материал дополняется.

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