Один человек погиб при обстреле Белгородской области
Губернатор Гладков: Один человек погиб при обстреле Белгородской области
В Белгородском районе один человек погиб и один пострадал, повреждение получило здание птицефабрики, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В самом Белгороде пострадали еще четыре человека, их состояние — средней степени тяжести, рассказал губернатор.
В микрорайоне Луч повреждены окна в четырех многоквартирных домах.
«Различные повреждения есть и в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах и 9 автомобилях», — также сообщил Гладков.
Материал дополняется.