Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и четверых пострадавших

Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и четверых пострадавших

В Белгороде четыре человека пострадали при обстреле со стороны Украины. Над городом сработала ПВО, сообщил глава региона

Фото: Минобороны РФ

Над Белгородом сработала ПВО, «есть последствия на земле», сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу», — написал он.

Позднее глава региона сообщил, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. «Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали», — рассказал он.

Помимо этого есть один погибший и один раненый в Белгородском районе, заявил позже Гладков. Повреждения зафиксированы в многоквартирных домах и частном секторе.

После начала спецоперации на Украине приграничные населенные пункты Белгородской области регулярно обстреливают. 6 декабря под обстрел попало село Бутырки Валуйского городского округа: никто не пострадал, но были повреждены четыре частных домовладения. На следующий день Гладков сообщил о работе ПВО над селом Кулешовка Красногвардейского района.

В середине декабря ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Губернатор сообщил, что жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы.

В регионе продлили желтый уровень опасности и запрет на запуск петард, фейерверков и салютов до 21 декабря.

Помимо этого с 19 октября в Белгородской области и еще в семи граничащих с Украиной регионах действует средний уровень реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр и ограничение движения транспорта.