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ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в магазине в Петербурге
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ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в магазине в Петербурге
Политика, 29 дек, 23:59
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ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в магазине в Петербурге
Группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв в «Перекрестке» в Петербурге, при котором пострадали 18 человек. В декабре ФСБ задержала в городе сторонников ИГ, готовивших крупные теракты
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters. Также об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает информагентства исламистов. Террористы утверждают, что взрыв совершил «отряд безопасности из солдат халифата», цитирует сообщение исламистов SITE.

Взрыв произошел вечером, 27 декабря, в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. При взрыве никто не погиб, на следующий день было известно о 14 пострадавших, но 29 декабря власти города сообщили, что в больницы за медицинской помощью обратились еще четыре человека. Таким образом, всего при теракте пострадали 18 человек.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина, находящейся в нескольких метрах от касс. По данным «Фонтанки», за полчаса до взрыва неизвестный мужчина оставил в одной из ячеек рюкзак. СВУ имело мощность 200 г в тротиловом эквиваленте.

Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Петербургское управление СКР в день происшествия возбудило уголовное дело по статье о «покушение на убийство двух и более лиц», уточнив, что рассматриваются все версии произошедшего. На следующий день президент Владимир Путин прямо заявил, что взрыв в Петербурге был терактом. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не считают недоработкой спецслужб то, что происшествие не было признано терактом.

После теракта владельцы торговых сетей «Перекресток», «О'Кей» и «Лента» решили закрыть в своих магазинах камеры хранения. В «Перекрестке» пообещали вновь открыть их после завершения проверки. В «Диски» сообщили о проведении дополнительной проверки безопасности.

X5 Retail Group (владеет «Перекрестком») оплатит пострадавших при взрыве все расходы на лечение и реабилитацию. Власти выплатят им компенсацию в размере 300 тыс. руб.

ФСБ 15 декабря сообщила о задержании семерых сторонников ИГ, готовивших 16 теракты в «в местах массового нахождения людей, в том числе в одном из культовых учреждений». Как выяснилось позднее, одной из целей террористов должен был стать Казанский собор.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Исламское государство» , Теракт
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