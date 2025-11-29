 Перейти к основному контенту
0

Куба обвинила США в создании помех в воздушном пространстве Венесуэлы

Глава МИД Кубы Паррилья: США создают электромагнитные помехи над Венесуэлой
Глава МИД Кубы Паррилья назвал помехи частью психологической войны США, которые развертывают свое военное присутствие в регионе и угрожают Венесуэле. Bloomberg писал, что спутники зафиксировали возрастание помех в регионе
Фото: Sgt. Nathan Mitchell / U.S. Marine Corps / Reuters
Фото: Sgt. Nathan Mitchell / U.S. Marine Corps / Reuters

Электромагнитные помехи в Карибском регионе, особенно в небе над территорией Венесуэлы, являются следствием военного вмешательства США, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х.

«Мы осуждаем постоянные электромагнитные помехи в Карибском бассейне, особенно в воздушном пространстве Венесуэлы, вызванные агрессивным и чрезвычайным военным развертыванием США в регионе», — написал кубинский дипломат.

Он добавил, что помехи являются частью военной эскалации и «психологической войны» против Венесуэлы, направленной на «силовое свержение законного правительства».

Bloomberg ранее отмечал, что возникновение электромагнитных помех в Карибском бассейне по времени совпало с наращиванием военного присутствия США в регионе. Эти помехи вынуждают коммерческие рейсы менять маршруты и отменять полеты, делая воздушное пространство практически непроходимым для стандартной спутниковой навигации, указывало агентство.

Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
Политика
Фото:Seaman Zamirah Connor / U.S. Navy / Reuters

По данным Bloomberg, масштаб помех был зафиксирован спутниками. Спутниковая группировка НАСА CYGNSS, которая измеряет отражения сигналов Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) от поверхности Земли, зафиксировала возрастание уровня помех в регионе за последние несколько месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом Bloomberg подчеркнул, что точно определить источник помех пока не удалось, однако с большой долей вероятности они связаны с конфликтом США и Венесуэлы.

Ранее в ноябре Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США предупредило о рисках полетов близ Венесуэлы. Заявление FAA было опубликовано на фоне сообщений о возросших с сентября 2025 года помехах ГНСС в районе полетной информации венесуэльского аэропорта Майкетия, а также активности, связанной с повышением боевой готовности Венесуэлы. Предупреждение действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026 года.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства Венесуэлы и близ нее. «Имейте в виду, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто», — написал американский президент, не раскрыв других деталей.

Американский лидер ранее говорил о готовности атаковать венесуэльскую территорию, чтобы остановить поток наркотиков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь призвал ВВС Венесуэлы «быть готовыми» защищать страну.

В ноябре Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. До этого захват Мадуро фигурировал среди трех возможных сценариев атаки Венесуэлы, представленных Financial Times. При этом The New York Times писала, что Мадуро предлагал США свою отставку в течение двух-трех лет, но американская сторона отказалась, требуя немедленного ухода

МИД России осудил «применение [США] избыточной военной силы». По мнению ведомства, Пентагон бьет по судам в нарушение Конституции США и норм международного права.

