В офисе Зеленского назвали преемника Ермака в переговорной делегации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Киева на переговорах с США секретаря СНБО Рустема Умерова, сообщил советник офиса главы государства Сергей Лещенко. Указ также опубликован на сайте офиса президента Украины.
Ранее переговорную делегацию возглавлял уволенный накануне с должности главы офиса Зеленского Андрей Ермак.
«Утвердить новый состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами: Умеров Рустем Энверович — Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации», — говорится в документе, опубликованном Лещенко.
Украинская делегация вскоре встретится в Майами со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Незадолго до этого Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что в состав делегации, которая отправляется США для обсуждения мирного плана, вошли Умеров и замглавы МИДа Кислица. Корреспондент Axios Барак Равид написал, что по его данным, в переговорах также примут участие начальник Генштаба Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и представители украинской разведки.
По информации журналиста The Economist Оливера Кэррола, в США едет и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов
Накануне, 28 ноября, в квартиру Ермаку пришли с обысками. Его имя фигурирует в расследовании «Мидас» — коррупционной схеме вокруг госконцерна «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. Вскоре после обысков украинский президент уволил Ермака.
После Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что Ермак подал в отставку за день до поездки в США. Один из собеседников отметил, что, несмотря на отставку Ермака, которая поставила американо-украинские переговоры под вопрос, его увольнение не приведет к изменению позиции Киева по завершению конфликта.
23 ноября на тот момент еще глава офиса Зеленского участвовал в консультациях Украины с представителями США и Европы, которые прошли в Женеве в минувшие выходные. По результатам переговоров, касавшихся мирного плана, стороны подготовили обновленный рамочный документ и условились продолжить интенсивную работу над общими предложениями. Окончательные решения по документу будут принимать президенты Украины и США.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили