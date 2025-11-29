В офисе Зеленского назвали преемника Ермака в переговорной делегации

Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова главой делегации Киева на переговорах с США, сменив на этом посту уволенного накануне Андрея Ермака. В делегацию также входят представители МИД, Генштаба и разведки

Рустем Умеров (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Киева на переговорах с США секретаря СНБО Рустема Умерова, сообщил советник офиса главы государства Сергей Лещенко. Указ также опубликован на сайте офиса президента Украины.

Ранее переговорную делегацию возглавлял уволенный накануне с должности главы офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Утвердить новый состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами: Умеров Рустем Энверович — Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации», — говорится в документе, опубликованном Лещенко.

Украинская делегация вскоре встретится в Майами со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Незадолго до этого Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что в состав делегации, которая отправляется США для обсуждения мирного плана, вошли Умеров и замглавы МИДа Кислица. Корреспондент Axios Барак Равид написал, что по его данным, в переговорах также примут участие начальник Генштаба Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов и представители украинской разведки.

По информации журналиста The Economist Оливера Кэррола, в США едет и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов

Накануне, 28 ноября, в квартиру Ермаку пришли с обысками. Его имя фигурирует в расследовании «Мидас» — коррупционной схеме вокруг госконцерна «Энергоатом», организатором которой следствие считает бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. Вскоре после обысков украинский президент уволил Ермака.

После Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что Ермак подал в отставку за день до поездки в США. Один из собеседников отметил, что, несмотря на отставку Ермака, которая поставила американо-украинские переговоры под вопрос, его увольнение не приведет к изменению позиции Киева по завершению конфликта.

23 ноября на тот момент еще глава офиса Зеленского участвовал в консультациях Украины с представителями США и Европы, которые прошли в Женеве в минувшие выходные. По результатам переговоров, касавшихся мирного плана, стороны подготовили обновленный рамочный документ и условились продолжить интенсивную работу над общими предложениями. Окончательные решения по документу будут принимать президенты Украины и США.