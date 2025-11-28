 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Мадуро призвал ВВС Венесуэлы «быть готовыми» защищать страну

По его словам, 82% венесуэльцев заявили, что готовы «с оружием в руках» защищать страну. Глава Минобороны страны подчеркнул, что страна «готова на все» и «готова к бою»
Фото: Николас Мадуро (Jesus Vargas / Getty Images)
Фото: Николас Мадуро (Jesus Vargas / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвао военно-воздушные силы страны «быть готовыми и решительными» защищать Венесуэлу. Об этом он заявил во время торжественного мероприятия в честь 105-й годовщины основания военной авиации.

«Я прошу вас всегда сохранять неколебимое спокойствие. Будьте бдительны, готовы и решительны защищать наши права как нации. Как свободного и суверенного отечества. И я знаю, что вы никогда не подведете Венесуэлу. Я знаю, что Венесуэла может на вас рассчитывать», — сказал Мадуро.

По его словам, 82% венесуэльцев заявили, что готовы «с оружием в руках» защищать страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес также сказал, что народ Венесуэлы «всегда готов вместе со своими вооруженными силами» дать ответ.

«Мы готовы на все. Мы готовы к бою, мы готовы умереть, но никогда не умрем. Мы будем жить и победим. Да здравствует родина!» — выступил Лопес.

Ранее Reuters сообщил, что Венесуэла аннулировала разрешения на эксплуатацию шести крупных международных авиакомпаний, которые приостановили полеты в страну после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США. Управление гражданской авиации 26 ноября аннулировало разрешения для Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines и Gol.

По данным властей Каракаса, перевозчики «присоединились к акциям государственного терроризма, продвигаемым Соединенными Штатами», «в одностороннем порядке» приостановив коммерческие рейсы.

Axios узнал о планах Трампа поговорить с Мадуро на фоне обострения
Политика
Николас Мадуро

До этого, 22 ноября, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выпустило обновленное предупреждение относительно полетов в районе Венесуэлы на фоне роста напряженности между странами.

Операторам воздушных судов рекомендовали проявлять осторожность при полетах над аэропортом Майкетия из-за ухудшения ситуации с безопасностью и военной активности в Венесуэле. Согласно предупреждению, угрозы могут быть опасны на всех этапах полета, включая взлет, посадку и транзит, а также для аэропортов на земле. Авиакомпании обязали уведомлять FAA о рейсах в США за 72 часа и сообщать о любых инцидентах в воздушном пространстве Венесуэлы.

По данным Daily Express, FAA заявило о помехах ГНСС в районе Майкетия с сентября 2025 года из-за повышения боевой готовности Венесуэлы. Air & Space Forces Magazine сообщил, что 20 ноября американские бомбардировщики B-52 пролетели над Карибским бассейном в демонстрацию военной силы. BBC США также сообщила о полетах дальнего бомбардировщика, разведывательного самолета, истребителя и топливозаправщика вблизи Венесуэлы.

В начале августа 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. Позже в ноябре NYT сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил США свою отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода на фоне угрозы боевых действий. Ранее Трамп поручил ЦРУ подготовить планы нескольких секретных операций на территории Венесуэлы.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Венесуэла ВВС Николас Мадуро
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
