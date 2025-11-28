Мадуро призвал ВВС Венесуэлы «быть готовыми» защищать страну

По его словам, 82% венесуэльцев заявили, что готовы «с оружием в руках» защищать страну. Глава Минобороны страны подчеркнул, что страна «готова на все» и «готова к бою»

Фото: Николас Мадуро (Jesus Vargas / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвао военно-воздушные силы страны «быть готовыми и решительными» защищать Венесуэлу. Об этом он заявил во время торжественного мероприятия в честь 105-й годовщины основания военной авиации.

«Я прошу вас всегда сохранять неколебимое спокойствие. Будьте бдительны, готовы и решительны защищать наши права как нации. Как свободного и суверенного отечества. И я знаю, что вы никогда не подведете Венесуэлу. Я знаю, что Венесуэла может на вас рассчитывать», — сказал Мадуро.

По его словам, 82% венесуэльцев заявили, что готовы «с оружием в руках» защищать страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес также сказал, что народ Венесуэлы «всегда готов вместе со своими вооруженными силами» дать ответ.

«Мы готовы на все. Мы готовы к бою, мы готовы умереть, но никогда не умрем. Мы будем жить и победим. Да здравствует родина!» — выступил Лопес.

Ранее Reuters сообщил, что Венесуэла аннулировала разрешения на эксплуатацию шести крупных международных авиакомпаний, которые приостановили полеты в страну после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США. Управление гражданской авиации 26 ноября аннулировало разрешения для Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines и Gol.

По данным властей Каракаса, перевозчики «присоединились к акциям государственного терроризма, продвигаемым Соединенными Штатами», «в одностороннем порядке» приостановив коммерческие рейсы.

До этого, 22 ноября, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выпустило обновленное предупреждение относительно полетов в районе Венесуэлы на фоне роста напряженности между странами.

Операторам воздушных судов рекомендовали проявлять осторожность при полетах над аэропортом Майкетия из-за ухудшения ситуации с безопасностью и военной активности в Венесуэле. Согласно предупреждению, угрозы могут быть опасны на всех этапах полета, включая взлет, посадку и транзит, а также для аэропортов на земле. Авиакомпании обязали уведомлять FAA о рейсах в США за 72 часа и сообщать о любых инцидентах в воздушном пространстве Венесуэлы.

По данным Daily Express, FAA заявило о помехах ГНСС в районе Майкетия с сентября 2025 года из-за повышения боевой готовности Венесуэлы. Air & Space Forces Magazine сообщил, что 20 ноября американские бомбардировщики B-52 пролетели над Карибским бассейном в демонстрацию военной силы. BBC США также сообщила о полетах дальнего бомбардировщика, разведывательного самолета, истребителя и топливозаправщика вблизи Венесуэлы.

В начале августа 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. Позже в ноябре NYT сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил США свою отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода на фоне угрозы боевых действий. Ранее Трамп поручил ЦРУ подготовить планы нескольких секретных операций на территории Венесуэлы.