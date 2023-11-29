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Политика ,  
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Сурков исключил новые минские соглашения с Украиной

Сурков: Минска-3 не будет, несмотря на желание многих в офисе президента Украины
Сурков назвал Россию не посредником, а участником «большой борьбы, который возьмет свое». По его версии, новых минских соглашений не будет. Москва и Киев выражали недовольство этими договорами и обвиняли друг друга в их нарушении
Владислав Сурков
Владислав Сурков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Россия и Украина не заключат третий вариант минских соглашений, несмотря на то, что часть офиса украинского президента этого бы желала. Об этом заявил бывший помощник российского президента Владислав Сурков в статье для «Актуальных комментариев».

«Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы», — написал он.

Сурков выразил мнение, что контрнаступление Украины было спланировано «не по правилам науки побеждать, а по рецептам провинциальной ворожбы» и провалилось, а теперь командование ВСУ надеется на «неведомое чудо-оружие». «Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет», — добавил бывший президентский помощник.

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Владислав Сурков

 

Сурков — один из авторов минских соглашений.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали власти России, Украины, Франции и Германии.

Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в этом друг друга.

Сурков в интервью Financial Times назвал минские соглашения «первым законным разделением Украины» и рассказал о своей гордости за документ. «Это была первая геополитическая контратака со стороны России, и такая решающая. Это была честь для меня», — сказал Сурков. Он также признавался, что работая над минскими соглашениями, не предполагал, что их можно выполнить.

Лидеры Запада не раз отмечали, что соглашение позволило «предотвратить войну» и ограничить число жертв, а также дало Украине время восстановиться и укрепить собственную армию.

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Кремль обвиняет западные страны в обмане. «Да, с минскими соглашениями это была игра в наперстки. Нас обманывали, и это усугубило ситуацию. Это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало ему руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских», — утверждает представитель президента Дмитрий Песков.

Власти Украины неоднократно отвергали вероятность повторения минских соглашений, поскольку несмотря на предыдущие версии документа, начались полномасштабные бои.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владислав Сурков Украина Минские соглашения
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