Полиция проверит статью Суркова о триединстве России, США и Европы

Сурков в конце сентября опубликовал статью «Рождение Севера» с рассуждениями о будущем, но не скором объединении России, Европы и США в союз. Из-за нее полиция проведет проверку

Владислав Сурков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Московская полиция проведет проверку из-за статьи экс-помощника президента Владислава Суркова «Рождение Севера», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«По данному факту сотрудники полиции проводят доследственную проверку в порядке ст. 144–145 УПК (на наличие или отсутствие признаков состава преступления)», — сказал собеседник ТАСС.

Источник «РИА Новости» сообщил, что в полицию поступило обращение с просьбой проверить статью Суркова.

Какие положения статьи будут проверены, не уточняется, как и то, по чьему обращению организована проверка.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что такая информация к ним не поступала.

Сурков с конца 1990-х годов работал в администрации президента: сначала в качестве заместителя главы руководителя, потом в качестве первого замглавы администрации. С декабря 2011 года по май 2013-го занимал пост вице-премьера. С декабря 2013 года по февраль 2020-го был помощником Путина и курировал украинское направление.

Статья «Рождение Севера» вышла на сайте издания «Актуальные комментарии» 27 сентября. В ней Сурков рассуждает о том, что в будущем Россию, Европу и США ожидает объединение в «Великий Север».

«Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер. Предчувствие Севера уже обозначилось в активизации использования термина «глобальный Юг». А юга ведь без севера не бывает», — пишет Сурков.

Он отметил, что образование этого Севера произойдет «не скоро» и «не в нашу смену». По словам Суркова, возможность создать такой союз была упущена в начале нулевых, когда президент Владимир Путин предложил США подумать о вступлении России в НАТО, но идея была отклонена. Как предположил Сурков, это могло произойти из-за опасений Вашингтона в том, что Москва «сможет оспаривать» его «гегемонию» и влиять на других членов альянса.

Сурков считает, что сейчас непросто поверить в возникновение такого единства из-за конфликтов, однако, например, «так же трудно было поверить в единую Россию, когда Михаил Тверской бился с Московским княжеством». В будущем союзе Россия будет выступать как «солидер», «злоба дня сего сменится созиданием», уверен Сурков.