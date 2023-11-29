Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву

Дрон сбили около 7:30. Предварительно, никто не пострадал, разрушений тоже нет, на место прибыли экстренные службы, уточнил Собянин

Средства противовоздушной обороны сбили в городком округе Подольск дрон, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.

Атаку беспилотника самолетного типа отразили в 7:30 мск, подтвердили в Минобороны. Ведомство уточнило, что устройство было запущено украинскими силами.

Столичный регион неоднократно подвергался атакам беспилотников после начала военной операции на Украине.

В частности, утром 26 ноября о такой ситуации рассказали в пяти областях страны — Московской, Смоленской, Тульской, Брянской и Калужской, погибших не было. Собянин тогда также рассказал про сбитый под Подольском дрон, летевший в сторону Москвы. Тем же вечером еще по одному аппарату обезвредили в Орловской и Смоленской областях.