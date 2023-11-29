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Политика ,  
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Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву

В Подольском городском округе Подмосковья сбили дрон, пострадавших нет
Дрон сбили около 7:30. Предварительно, никто не пострадал, разрушений тоже нет, на место прибыли экстренные службы, уточнил Собянин

Средства противовоздушной обороны сбили в городком округе Подольск дрон, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.

Атаку беспилотника самолетного типа отразили в 7:30 мск, подтвердили в Минобороны. Ведомство уточнило, что устройство было запущено украинскими силами.

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Политика

Столичный регион неоднократно подвергался атакам беспилотников после начала военной операции на Украине.

В частности, утром 26 ноября о такой ситуации рассказали в пяти областях страны — Московской, Смоленской, Тульской, Брянской и Калужской, погибших не было. Собянин тогда также рассказал про сбитый под Подольском дрон, летевший в сторону Москвы. Тем же вечером еще по одному аппарату обезвредили в Орловской и Смоленской областях.

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Теги
Персоны
Минобороны Подольск Московская область Сергей Собянин беспилотники дроны
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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