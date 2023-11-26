Украинский беспилотник сбили над территорией Орловской области
Над территорией Орловской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
Сбитый дрон упал на территории промзоны города Ливны. Пострадавших нет.
Утром 26 ноября российские военные пресекли атаку свыше 20 беспилотников ВСУ в нескольких областях России — Московской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской и Тверской.
Сбитый в Туле беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В трех квартирах выбило стекла, один человек получил резаные раны. В остальных регионах никто не пострадал, разрушений также нет.
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