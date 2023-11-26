 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Украинский беспилотник сбили над территорией Орловской области

Губернатор Клычков: беспилотник ВСУ сбили над территорией Орловской области

Над территорией Орловской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Сбитый дрон упал на территории промзоны города Ливны. Пострадавших нет.

Ликвидация последствий атаки беспилотника в Туле. Видео
Политика

Утром 26 ноября российские военные пресекли атаку свыше 20 беспилотников ВСУ в нескольких областях России — Московской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской и Тверской.

Сбитый в Туле беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В трех квартирах выбило стекла, один человек получил резаные раны. В остальных регионах никто не пострадал, разрушений также нет.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Орловская область беспилотники дроны Андрей Клычков

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
В Тверской области обезвредили беспилотник
Политика
В Тульской области сбили четвертый дрон за день
Политика
Пятый российский регион сообщил об атаке беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Три человека погибли на руднике в Якутии из-за выброса метана Общество, 23:48
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 23:47
При пожаре на тракторном заводе в Челябинске никто не пострадал Общество, 23:37
В Краснодаре после драки из-за подъемного крана задержали 100 мигрантов Общество, 23:27
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 23:18
Украинский беспилотник сбили над территорией Орловской области Политика, 23:12
Развожаев рассказал о последствиях урагана в Севастополе Общество, 23:04
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Тарасова объяснила падения Валиевой на заключительном этапе Гран-при Спорт, 23:00
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 22:55
Израиль освободил третью группу заложников в рамках временного перемирия Политика, 22:53
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 22:32
ХАМАС освободил четырехлетнюю американку, потерявшую обоих родителей Политика, 22:32
Сборная Италии впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса Спорт, 22:29
В Анапе из-за непогоды на один день отменили занятия в школах и детсадах Общество, 22:19