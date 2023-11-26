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Политика ,  
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Момент попадания дрона в жилой дом в Туле. Видео

Появились кадры попадания дрона в жилой дом в Туле

Момент попадания дрона в жилой дом в Туле. Видео
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В ночь на 26 ноября в Тульской области уничтожили три беспилотника, один из них потерял управление и врезался в жилой дом в Туле.

По словам губернатора региона Алексея Дюмина, в результате пострадал один человек — получил легкое ранение. Ему оказали медицинскую помощь. Телеграм-канал Mash писал, что дрон влетел в квартиру на 12-м этаже дома по улице Хворостухина, пострадавший при этом получил травму стопы.

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Кроме того, было повреждено остекление трех квартир. Сначала их жителей разместили в детском саду. Сейчас, как уточнили в правительстве региона, владельцы пострадавшего жилья вернулись домой, некоторые решили остаться у родственников. Дюмин пообещал, что в ближайшее время начнутся работы по замене стекол.

В ночь на 26 ноября, по данным Минобороны, над территорией четырех регионов — Тульской, Калужской, Московской и Брянской областей сбили 20 беспилотников.

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Теги
Тула беспилотники Тульская область

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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