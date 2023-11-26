Момент попадания дрона в жилой дом в Туле. Видео

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В ночь на 26 ноября в Тульской области уничтожили три беспилотника, один из них потерял управление и врезался в жилой дом в Туле.

По словам губернатора региона Алексея Дюмина, в результате пострадал один человек — получил легкое ранение. Ему оказали медицинскую помощь. Телеграм-канал Mash писал, что дрон влетел в квартиру на 12-м этаже дома по улице Хворостухина, пострадавший при этом получил травму стопы.

Кроме того, было повреждено остекление трех квартир. Сначала их жителей разместили в детском саду. Сейчас, как уточнили в правительстве региона, владельцы пострадавшего жилья вернулись домой, некоторые решили остаться у родственников. Дюмин пообещал, что в ближайшее время начнутся работы по замене стекол.

В ночь на 26 ноября, по данным Минобороны, над территорией четырех регионов — Тульской, Калужской, Московской и Брянской областей сбили 20 беспилотников.