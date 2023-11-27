Во втором за вечер российском регионе нейтрализовали беспилотник ВСУ

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Смоленской области, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дрон сбили около 23:20 мск. О разрушениях и пострадавших Минобороны не сообщило.

Телеграм-канал Mash пишет, что средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Смоленском, в городе был слышен взрыв. По данным телеграм-канала, дрон летел в сторону авиационного завода в Заднепровском районе. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее вечером 26 ноября один украинский беспилотник обезвредили над территорией Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, дрон упал в промзоне города Ливны. Никто не пострадал.

Утром 26 ноября российские военные пресекли атаку свыше 20 беспилотников ВСУ в нескольких областях России — Московской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской и Тверской.