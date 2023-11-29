В Кемерово задержали мужчину, который собирался присоединиться к ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Кемерово местного жителя, который пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Против него завели дело о госизмене, мужчине может грозить пожизненное лишение свободы

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Кемерово по делу о госизмене и терроризме задержали местного жителя, пытавшегося выехать на территорию Украину, чтобы затем присоединиться к ВСУ. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования. Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, установил контакт с неустановленным украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ», — говорится в сообщении.

В спецслужбе уточнили, что мужчина заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи, а также билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину. «При прохождении регистрации на авиарейс мужчина был задержан сотрудниками спецслужб. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», — добавили в ФСБ.

Задержанному предъявлено обвинение, он арестован.

После начала спецоперации на Украине ФСБ неоднократно отчитывалось о задержаниях за госизмену, а наказание по этой статье еще в апреле ужесточил президент Владимир Путин — теперь нарушителю грозит пожизненное лишение свободы. Предыдущая версия закона устанавливала ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

В начале ноября в Бурятии сотрудники ФСБ задержали «пособника украинской разведки». По данным спецслужбы, подозреваемый «склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ» после прибытия в зону военной операции. В качестве аргументов он использовал «заведомо ложные сведения, дискредитирующие вооруженные силы».



Кроме того, задержанный гарантировал организовать российским военным связь «с его кураторами из украинских спецслужб» и полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения.