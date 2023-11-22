Бывшего главного тренера дагестанских кикбоксеров заподозрили в госизмене

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу, заслуженный тренер России Ахмед Ахмедов стал фигурантом дела о госизмене из-за участия в боях на стороне Киева. После начала спецоперации он вступил в тероборону

Ахмед Ахмедов (Фото: Федерация профессионального кикбоксинга Украины «К-1»)

Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК) из-за участия в боевых действиях на стороне Украины в ходе российской спецоперации, сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах республики.

Об этом также сообщает телеграм-канал Mash. По статье о госизмене может грозить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

МВД объявило Ахмедова в розыск. В карточке говорится, что его разыскивают по уголовной статье, но по какой именно, не указано.

Ахмад Ахмедов — заслуженный тренер России, среди его воспитанников 16 чемпионов мира и Европы, в том числе Башир Таждинов (чемпион мира 2015 года). В 2013 году он был директором спортивной школы в Кизлярском районе.

В 2017 году Ахмедов переехал на Украину. Он тренировал сборную страны по кикбоксингу, а также был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1». Кроме того, он стал президентом Всеукраинского конгресса народов Дагестана.

После начала российской военной операции Ахмедов вступил в батальон территориальной обороны. В октябре прошлого года, когда был создан «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля», Ахмедов стал заместителем командира подразделения.

В интервью «Радио Свобода» (признано иноагентом) он рассказывал, что не отказался от российского паспорта, а в Дагестане у него осталась семья. По словам Ахмедова, после того, как он вступил в тероборону, его старшего сына, который на тот момент был старшим тренером сборной Дагестана по кикбоксингу, уволили.

РБК направил запрос в МВД по Республике Дагестан и обратился за комментарием в региональное управление Следственного комитета.

Ответственность по статье о госизмене ужесточили весной, ранее максимальный срок заключения составлял 20 лет. Как правило, дела по этой статье рассматривают в закрытом режиме.

ФСБ регулярно сообщает о возбуждении дел по этой статье. Так, в октябре жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева, жителя Орла — в причастности к диверсиям на объектах транспортной инфраструктуры и связи по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), а жителя Владивостока — в передаче информации украинской разведке о военных объектах региона.