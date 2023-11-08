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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ заявила о задержании в Бурятии «пособника украинской разведки»

ФСБ: в Бурятии задержан местный житель по подозрению в госизмене
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Военная операция на Украине

ФСБ заявила о задержании в Бурятии «пособника украинской разведки»
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В Бурятии пресекли деятельность и задержали «пособника украинской разведки», сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемый «склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ» после прибытия в зону военной операции. В качестве аргументов он использовал «заведомо ложные сведения, дискредитирующие вооруженные силы».

Кроме того, задержанный гарантировал организовать российским военным связь «с его кураторами из украинских спецслужб» и полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России), говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.



ФСБ регулярно сообщает о возбуждении дел по факту государственной измены, которые связаны с Украиной. Накануне сотрудники спецслужбы отчитались о задержании в ДНР местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных украинской разведке.

По данным ФСБ, житель республики пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы получить сведения, составляющие государственную тайну. Для связи с представителями Украины он использовал «тайниковые закладки» и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях. 

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ФСБ Бурятия Украина
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