ФСБ заявила о задержании в Бурятии «пособника украинской разведки»
В Бурятии пресекли деятельность и задержали «пособника украинской разведки», сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужбы, подозреваемый «склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ» после прибытия в зону военной операции. В качестве аргументов он использовал «заведомо ложные сведения, дискредитирующие вооруженные силы».
Кроме того, задержанный гарантировал организовать российским военным связь «с его кураторами из украинских спецслужб» и полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России), говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
ФСБ регулярно сообщает о возбуждении дел по факту государственной измены, которые связаны с Украиной. Накануне сотрудники спецслужбы отчитались о задержании в ДНР местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных украинской разведке.
По данным ФСБ, житель республики пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы получить сведения, составляющие государственную тайну. Для связи с представителями Украины он использовал «тайниковые закладки» и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.