Брат сообщил о переводе Уилана в тюремную больницу

Брат осужденного в России Пола Уилана сообщил о его возможной госпитализации

Сотрудники колонии, как рассказал Дэвид Уилан, сообщили, что осужденного по обвинению в шпионаже американца 17 ноября перевели в тюремную больницу, хотя тот ранее на здоровье не жаловался

Пол Уилан (Фото: Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС)

Осужденный в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан, возможно, был госпитализирован, сообщил его брат Дэвид Уилан, передает «РИА Новости».

«Сотрудники колонии говорят, что его 17 ноября перевели в тюремную больницу», — сказал брат Уилана.

По словам родственника осужденного, в разговоре с родителями 23 ноября тот не упоминал, что находится в больнице. «Мы беспокоимся, что у него появились медицинские проблемы, потребовавшие срочной помощи, о которых не сообщается», — сказал Уилан.

Он уточнил, что его брат не жаловался на проблемы со здоровьем. Уилан не исключил, что того могли посадить в одиночную камеру.

РБК обратился за комментарием к адвокату Владимиру Жеребенкову и в пресс-службу УФСИН России по Республике Мордовия.

Американца (помимо гражданства США Уилан имел паспорта еще нескольких государств) задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК (шпионаж). По словам Уилана, в Москву он прилетел на свадьбу к другу. На тот момент американец был директором по безопасности компании BorgWarner — производителя деталей для автомобилей.

По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны.

На изъятой у него флешке, утверждало следствие, содержались сведения, являющиеся государственной тайной. Свою вину американец отрицал. Уилан, по его словам, думал, что на флешке, которую ему передал его знакомый, были фотографии с отдыха.

Летом 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам строгого режима. Судебные заседания проходили в закрытом режиме, материалы дела содержали гриф «совершенно секретно». Осужденный отбывает срок в мордовской колонии.

США предлагали обменять осужденного там россиянина Виктора Бута на Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер. По словам директора департамента Северной Америки российского МИДа Александра Дарчиева, имена Бута, Грайнер и Уилана упоминались в двусторонних контактах между Москвой и Вашингтоном по обмену заключенными.

В середине ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что рассчитывает на положительный итог переговоров об обмене Бута, но стороны пока «не пришли к общему знаменателю». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявляла, что российская сторона в течение последних месяцев не вела серьезных переговоров по этому вопросу.