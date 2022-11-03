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Азербайджан потребовал у ЕС гарантий, чтобы удвоить поставки газа

Азербайджан потребовал у ЕС инвестиций и гарантий для удвоения поставок газа к 2027 году
Баку и ЕС в июле подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве, который предусматривает удвоение поставок газа к 2027 году. Замглавы МИД Азербайджана заявил, что тогда придется сделать инвестиции и дать гарантии закупок
Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Азербайджан сможет удвоить экспорт природного газа в Европу только в случае инвестиций в свою трубопроводную систему и заключения долгосрочных контрактов о закупке топлива, заявил в интервью Financial Times заместитель министра иностранных дел страны Эльнур Мамедов.

В июле Баку и Брюссель подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве. Среди прочего в документе речь идет об удвоении мощностей Южного газового коридора (ЮГК): к 2027 году поставки должны увеличиться до 20 млрд куб. м в год.

«Кто заинтересован в инвестировании [в ЮГК], будь то государственная или частная компания, они [должны] выложить свои деньги на стол, чтобы мы могли удовлетворить их запросы. В настоящее время Европе крайне необходимо найти альтернативных поставщиков», — пояснил Мамедов.

ЕС также должен дать Азербайджану гарантии, что будет закупать газ как минимум до 2027 года, поскольку Баку необходимо убедиться, что «это не какой-то спонтанный спрос в свете военных действий на Украине». «Война однажды закончится, а потом ты вдруг начнешь закупать газ у России и говорить: «Эй, ну нам сейчас газ не нужен», — отметил замминистра.

Представитель ЕС в ответ на запрос газеты заявил, что, «основываясь на положительном опыте энергетического сотрудничества и успешном начале поставок газа по Южному газовому коридору в решающий момент, ЕС рассматривает Азербайджан как надежного и стратегического партнера по торговле энергоресурсами». На вопрос о дополнительном финансировании проекта он не ответил.

Южный газовый коридор (ЮГК) представляет собой систему поставки газа из Азербайджана в Европу, куда входят три газопровода — Южно-Кавказский (проложен из Баку через территорию Грузии к границе Турции), Трансанатолийский (TANAP, проходит по территории Турции) и Трансадриатический (TAP, проходящий через территорию Греции для поставок в Западную Европу). Создание ЮГК оценивалось в $40 млрд.

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По итогам прошлого года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, в том числе около 155 млрд куб. м в Евросоюз и Турцию. Экспорт газа из Азербайджана за тот же год составил 19 млрд куб. м, в том числе 8,2 млрд куб. м пришлось на Евросоюз, а остальное ушло в Грузию и Турцию.

По итогам этого года Азербайджан рассчитывает поставить в Европу около 11,5 млрд куб. м. газа, заявил замминистра энергетики республики Эльнур Солтанов на Веронском евразийском экономическом форуме, который прошел на прошлой неделе в Баку. «Прогнозные показатели растут, и, опираясь на внутренние ресурсы, мы можем выйти на экспорт 20 млрд куб. м [в год в ЕС]. При этом объемы экспорта газа могут расти за счет политики перехода на новые источники энергии», — отметил он.

В то же время Солтанов указал на проблему с привлечением инвестиций в добычу, на которую Азербайджану необходимо около $14 млрд. «Это серьезные деньги. Возможно, они так и не будут найдены, но это показывает сложность процесса по обеспечению и удовлетворению энергетических потребностей. <...> Мы видим, что спрос растет. В то же время крупные предприятия, компании в текущей ситуации не слишком хотят инвестировать в эту отрасль», — пожаловался он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Азербайджан Евросоюз поставки газа кредитные гарантии Инвестиции
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