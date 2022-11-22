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«Газпром» обвинил Европу в дестабилизации мирового рынка СПГ

«Газпром»: европейские страны дестабилизировали мировой рынок СПГ
Мировая отрасль СПГ подверглась существенным изменениям из-за роста спроса в Европе, который привел к дестабилизации рынка и скачку цен, заявили в «Газпроме». В 2022 году в ЕС впервые за долгое время газ стоил дороже, чем в Азии
«Газпром» GAZP ₽167,73 -0,24% Купить
Танкер для перевозки сжиженного природного газа
Танкер для перевозки сжиженного природного газа (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Мировая отрасль сжиженного природного газа (СПГ) подверглась существенным изменениям из-за увеличения спроса в Европе, которое привело к дестабилизации рынка и росту цен на газ. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпрома» со ссылкой на обзор рынка, подготовленный для совета директоров компании.

В 2022 году впервые за долгое время в Европе наблюдалась значительная премия по сравнению с азиатскими ценами на газ. В этих условиях некоторые поставщики нарушали свои обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечает пресс-служба «Газпрома». Например, в Индии в результате таких действий власти были вынуждены начать нормированное распределение газа предприятиям по производству удобрений и другим промышленным потребителям.

По данным исследовательской компании Kpler, мировые поставки СПГ в 27 стран — членов Евросоюза в январе—октябре 2022 года выросли на 64%, до 105 млрд куб. м. В итоге они опередили крупнейшего в мире покупателя СПГ — Китай, который за первые десять месяцев этого года закупил только 69,9 млрд куб. м против 87,5 млрд куб. м за аналогичный период 2021-го.

Рост закупок сжиженного газа в Европе происходит на фоне резкого снижения поставок трубопроводного газа из России (его единственный поставщик — «Газпром»), на которую в 2021 году приходилось около 45% европейского газового импорта и около 40% потребления. В прошлом году «Газпром» поставил в ЕС и Турцию 155 млрд куб. м, а в этом году, по оценкам Международного энергетического агентства, импорт из России снизится до 60 млрд куб. м. Поставки российского газа стали падать после начала специальной военной операции на Украине, ввода западных санкций (непосредственно газ они не затронули), требований Москвы платить за газ в рублях, прекращения транзита через Польшу и по морскому трубопроводу «Северный поток» и других перебоев.

Сбои в поставках российского газа и повышенный спрос на СПГ привели к небывалому росту цен на газ в Европе, которые превысили $3 тыс. за 1 тыс. куб. м, что почти в десять раз выше докризисных значений. Сейчас газ на нидерландском хабе TTF торгуется по $1259 за 1 тыс. куб. м.

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Рекордные цены на газ в мире не привели к увеличению числа окончательных инвестиционных решений по новым СПГ-мощностям, отмечает пресс-служба «Газпрома». Объем проектов, по которым были приняты такие решения в 2022 году, соответствует уровню среднегодового показателя за последнее десятилетие. Реализация новых проектов по производству СПГ дополнительно сдерживается нежеланием покупателей, прежде всего европейских, заключать долгосрочные контракты, утверждают в компании.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Газпром СПГ Европа санкции
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