В Казахстане изменят название марки нефти из-за санкций против России

Казахская нефтегазовая компания CNPC-Актобемунайгаз изменила название марки нефти, поставляемой на экспорт через российские морские порты, на Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти (KEBCO) для «отделения» ее от нефти российского производства, сообщили Reuters в компании.

Решение принято «в связи с недавними значительными геополитическими изменениями <...> и чтобы избежать негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты», пояснили в компании, оно вступит в силу в июне 2022.

Марка нефти будет переименована с понедельника, 6 мая, сообщили Reuters четыре собеседника в казахских нефтяных компаниях, которые также участвуют в транзите топлива через морские порты России. Нефтедобытчики Казахстана настроены добиться более высокой цены на топливо и облегчения ее сбыта, если в документах будет четко сказано, что нефть добыта не в России.

Один из источников агентства уточнил, что Минэнергетики Казахстана намерено запросить разрешение у правительства страны на официальное использование нового названия.

В ином случае казахские компании ждут проблемы с открытием аккредитивов, сообщили в беседе с агентством в неназванном трейдере, занимающимся транзитом казахской нефти через российские порты. Собеседник Reuters указал, что такое решение стало «необходимой мерой, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии четко указана страна происхождения в документах». Опрошенные агентством трейдеры сообщили, что прежде нефть казахского производства не раз ошибочно принималась за российскую.

Всего через российские морские порты проходит 20% поставляемой из Казахстана нефти на экспорт — около 13,3 млн т в прошлом году, указывает Reuters.

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Прежде произведенная в Казахстане нефть смешивалась с нефтью из российских месторождений для получения стандартизированных экспортных сортов — Российской экспортной смеси сырой нефти (REBCO/Urals) и Siberian Light, писала The Washington Post. Как указывает газета, Казахстану выделяется для экспорта в танкеры тот же объем нефти, которая поставлена по трубопроводной системе.

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