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Политика ,  
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Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы» для стран блока

НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России в отношении союзников альянса, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей лидеров блока в Лондоне 3 и 4 декабря (аудиозапись перевода выступления Столтенберга опубликована на сайте альянса).

«Мы не видим какой-то непосредственной угрозы от России по отношению к какой-либо стране НАТО. Но мы видим общий тренд: Россия делает большие инвестиции в новые силы и средства и нарушает краеугольный камень соглашения ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — РБК)», — пояснил он.  

По его словам, страны-союзники по НАТО всегда были едины в своем ответе на «агрессивные действия России», поэтому подход к обороне остается в силе. «Мы согласились, что наш ответ на нарушение Россией Договора о РСМД будет оборонительным, взвешенным и скоординированным», — подчеркнул председатель Североатлантического блока.  

Столтенберг отметил, что Москва использовала агрессивные действия против своих соседей, включая Грузию, Украину и Молдавию, где, по его словам, сохраняется военное присутствие России без согласия правительства. Глава НАТО также подчеркнул, что альянс должен вести диалог с Россией. «Нужна транспарентность и предсказуемость. Нужно вести диалог, это не признак слабости», — сказал он.

Материал дополняется 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Йенс Столтенберг, НАТО, Россия, российская угроза
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