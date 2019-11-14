Глава Еврокомиссии назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

По словам Дональда, можно кого угодно убеждать в обратном, но только не его

Дональд Туск (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times.

«Президент Франции недавно заявил, что согласен в этом вопросе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и рассчитывает, что последний убедит поляков изменить свое отношение к России», - сказал Туск. «Эммануэль, только меня убеждать не надо», - отметил глава Еврокомиссии.

Как отметил Туск, следует помнить, что «Россия является не стратегическим партнером Евросоюза, а его стратегической проблемой».

Ранее заявление Макрона прокомментировал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, французский президент делает такие заявления, потому что «не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее».

В четверг, 7 ноября, Макрон в интервью британскому журналу The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО и о том, что европейским странам необходимо перестать рассчитывать на США и других союзников и начать наращивать свою оборону. При этом он призвал другие страны Европы налаживать диалог с Москвой. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель выразили свое несогласие со словами французского лидера.