КНДР подтвердила испытания ракетной установки

За испытаниями наблюдал Ким Чен Ын, который выразил «огромное удовлетворение» их результатом. Ранее о запуске из КНДР двух ракет неустановленного типа сообщили южнокорейские СМИ

Фото: Ahn Young-joon / Associated Press

Власти КНДР провели испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает центральный печатный орган Трудовой партии республики, газета «Нодон синмун».

Как отмечает издание, за пусками лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который выразил «огромное удовлетворение» результатом испытаний.

Пуск прошел на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР.

Газета пишет, что серия испытаний ракетной системы прошла для ее «окончательной проверки», и ее «военно-техническое превосходство и надежность были подтверждены». При этом подробности о типе ракетной установки или ее технических характеристиках не приводятся.

Ранее о запуске двух ракет из КНДР сообщило южнокорейское агентство Yonhap. По его данным, они были произведены из уезда Ёнпхо северо-восточной провинции Хамгён-Пукто. Как заявили военные Южной Кореи, ракеты пролетели 380 км, поднявшись на максимальную высоту 97 км. Они могли упасть в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщала береговая охрана страны.