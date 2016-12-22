Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Президент Украины заявил, что у него есть доказательства переброски к границе российских войск. По его словам, чтобы избежать конфликта, он пошел на введение военного положения

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

В интервью трем телеканалам Порошенко сказал, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, а потому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении на месяц военного положения в приграничных областях. Глава государства заявил, что может обосновать свои слова данными разведки, сообщает пресс-служба президента.

Так, Порошенко продемонстрировал журналистам спутниковые снимки, на которых, по его словам, изображена российская военная база, расположенная недалеко от границы с Украиной. По его словам, количество танков там за месяц выросло в три раза. «Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает», — заявил украинский президент.

Порошенко указал, что после инцидента в районе Керченского пролива было необходимо обеспечить отпор на случай широкомасштабного наземного вторжения. «Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки», — сказал украинский президент.

Об угрозе сухопутного вторжения Порошенко говорил и накануне, обосновывая свое решение перед депутатами. «Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. А здесь — самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня», — заявил он, ссылаясь на разведывательные данные.

Решение о введении военного положения было принято в ночь на 26 ноября. Поводом для этого стал инцидент с тремя украинскими военными кораблями. По украинской версии, они двигались из Одессы в Мариуполь и сообщили России о намерении пройти Керченский пролив. В Москве указывают, что два катера и буксир нарушили государственную границу, не подчинились требованиям пограничников, а потому были задержаны.

Изначально СНБО планировал ввести военное положение на 60 дней на всей территории Украины. Однако после длительного обсуждения в Верховной раде срок был сокращен до 30 дней, а военное положение решили ввести в Винницкой, Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях — тех регионах, которые граничат с Россией и Приднестровьем.

Против двухмесячного срока выступила украинская оппозиция, указывавшая, что решение СНБО не должно влиять на проведение президентских выборов, которые по закону должны пройти в начале следующего года.