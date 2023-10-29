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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Министр обороны Чехии предложила выйти из ООН из-за резолюции по Израилю

Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В Праге отметили, что одобренная в ООН резолюция не осуждает действий ХАМАС и не содержит требования освободить заложников. Министр обороны считает, что Чехии нечего делать в организации, которая «поддерживает террористов»
Яна Чернохова
Яна Чернохова (Фото: CTK / Zuma / ТАСС)

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу республики из Организации Объединенных Наций в связи с резолюцией об обострении на Ближнем Востоке, которую 27 октября одобрила Генассамблея ООН.

Проект резолюции внесла Иордания, документ призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня и перемирию между Израилем и сектором Газа, который контролирует палестинское исламистское движение ХАМАС. Его поддержали 120 стран, в том числе Россия, Китай и Франция, против проголосовали 14, а 45 воздержались. До этого ГА ООН рассматривала канадский проект, в котором содержались осуждение «террористических атак» ХАМАС и требование немедленного освобождения заложников, передает Ceske Noviny. Предложение Оттавы не набрало достаточного количества голосов.

«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехия не должна иметь никакого отношения к организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самозащиту. Давайте выйдем из нее», — написала Чернохова в соцсети X (бывшая Twitter). Министр напомнила, что Чехия была среди 14 стран, которые не поддержали иорданскую резолюцию. Действия боевиков ХАМАС, напавших на Израиль 7 октября, она назвала «беспрецедентным террористическим актом».

Посол Чехии в ООН Якуб Кулганек, обосновывая позицию Праги, заявил, что в тексте принятого документа нет требования освободить заложников или осуждения ХАМАС. К тому же, считает он, резолюция не дает гарантий того, что гуманитарная помощь для сектора Газа не будет использована боевиками «не по назначению», передает Novinky.

Резолюции ГА ООН не имеют обязательной силы, хотя носят важное символическое значение, отмечает Ceske Noviny. Документ Иордании резко раскритиковал посол Израиля в организации Гилад Эрдан, заявив, что ООН «окончательно потеряла всякую значимость и легитимность».

Проект Иордании был одобрен, когда Армия обороны Израиля ЦАХАЛ объявила о расширении наземных военных действий в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ночь на 28 октября израильские сухопутные войска «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла». Он объявил о начале второго этапа войны и назвал ее целью уничтожение ХАМАС и возвращение заложников. Действия Израиля осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган; он потребовал прекратить удары по Газе, где под обстрелы попадает гражданское население.

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По данным Минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 8 тыс. человек, 18,9 тыс. пострадали. В Израиле погибли 1,4 тыс. человек, пострадали 5,4 тыс. Помимо того, ХАМАС удерживает в секторе Газа более 200 захваченных в Израиле заложников.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Чехия ООН Генассамблея ООН Израиль ХАМАС сектор Газа
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