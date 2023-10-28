Генассамблея ООН призвала к гуманитарному перемирию в секторе Газа Это произошло после того, как документ с таким призывом не смог принять Совет Безопасности

После того как СБ ООН четыре раза не смог принять резолюцию по ситуации в секторе Газа, документ на этот счет одобрила Генеральная Ассамблея. Израиль итог голосования категорически отверг, а Палестина его приветствовала

Хан-Юнис, сектор Газа (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, которая призывает установить «немедленное, прочное и устойчивое гуманитарное перемирие, ведущее к прекращению боевых действий» между Израилем и сектором Газа. Документ от лица арабских государств внесла Иордания; его соавторами выступили более 40 государств, в числе которых Россия. За проголосовали 120 стран, против — 14, воздержались 45. Из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН проект поддержали Китай, Россия и Франция, высказались против США, воздержалась Великобритания.

Резолюция пока не опубликована. По информации новостного портала ООН, документ отражает следующие аспекты: защита гражданского населения и тех, кто выполняет юридические и гуманитарные обязательства; отзыв приказа Израиля к палестинцам, сотрудникам ООН и сотрудникам других гуманитарных миссий эвакуироваться с севера на юг сектора Газа; «немедленное и безусловное освобождение» всех гражданских лиц, удерживаемых в плену; урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной на основании принципа «два государства для двух народов».

Почему ООН было трудно выработать решение

До этого на протяжении двух недель сформировать единую позицию пытался Совет Безопасности ООН. На голосование ставили четыре проекта — два от России и по одному от Бразилии и США, в итоге ни один принят не был. Обсуждения переместились в Генассамблею: председатель ГА Деннис Фрэнсис заявил, что, «когда Совет Безопасности не в состоянии действовать, Генеральная Ассамблея должна вмешаться». В отличие от СБ ООН, где для одобрения резолюции нужно минимум девять из 15 голосов и чтобы никто из пяти постоянных членов ее не заблокировал, в ГА решения принимаются двумя третями голосов присутствующих (если присутствуют все 193 члена ГА, то нужно более 129 голосов).

Наиболее проблемные вопросы, которые возникли при дискуссиях в СБ, — обозначение в документе права Израиля на самооборону и осуждение действий ХАМАС. Закрепить второй пункт в иорданской резолюции предложила Канада. «Безоговорочно не приемлем и осуждаем террористические атаки ХАМАС, произошедшие в Израиле с 7 октября 2023 года, и захват заложников, требуем безопасности, благополучия и гуманного отношения к заложникам в соответствии с международным правом и призываем к их немедленному освобождению без предварительных условий», — говорится в тексте канадской поправки (цитата по ТАСС). Она не получила необходимые две трети голосов и в итоговый документ не вошла.

Вопрос о самообороне Израиля в резолюции также обойден. Выступая в ГА 26 октября, вице-премьер и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади подчеркнул, что право на самооборону не означает «лицензии на безнаказанное убийство», а коллективное наказание — «это не самооборона, а военное преступление». «Мы должны сказать все как есть. Мы должны отказаться от двойных стандартов и избирательного применения международного права. Израиль не может находиться выше закона», — заявил ас-Сафади (цитата по Jordan Times).

Как реагировали участники конфликта

Представитель Израиля предложенный документ раскритиковал. Как написал в соцсети X (бывший Twitter) постпред страны при ООН Гилад Эрдан, «предлагаемая резолюция полностью игнорирует существование ХАМАС, не упоминает варварскую резню и призывает к немедленному прекращению огня». Он обвинил Организацию исламского сотрудничества в том, что она использует свое «автоматическое большинство» «для принятия презренных резолюций против Израиля». Выступая на Генассамблее, Эрдан заявил, что Израиль воюет не с палестинцами, а с «джихадистской террористической организацией ХАМАС». «ИГ (террористическая организация, запрещена в России. — РБК) было Исламским государством Ирака и Сирии, а ХАМАС — Исламское государство сектора Газа. Точно так же как это было сделано с ИГ, ХАМАС должен быть уничтожен», — сказал Эрдан. После того как документ был принят, он в своем аккаунте в X назвал ООН «гнилым и убогим органом» и заявил, что Израиль «категорически отвергает резолюцию ГА», в которой ни разу не упомянут ХАМАС, и продолжит защищаться.

Палестинский представитель Рияд Мансур, который выступал на спецсессии первым, сконцентрировался на призывах к тому, чтобы остановить гуманитарную катастрофу. «Нет времени скорбеть, — сказал он, указывая на рост числа погибших. — Если вы не остановите это ради тех, кто был убит, остановите это ради тех, кого можно спасти». В отличие от Израиля и других стран у Палестины в ООН нет права голоса. Будучи частично признанным государством, она имеет с 2012 года статус наблюдателя — палестинские представители имеют право присутствовать и выступать на заседаниях, но голосовать по решениям не могут. В Палестине резолюцию ГА приветствовали: как заявил представитель ее руководства Набиль Абу Рудейна, принятый документ «подтверждает, что большая часть мира поддерживает палестинский народ и что палестинский вопрос по-прежнему имеет высокий статус среди стран мира» (цитата по турецкому агентству Anadolu).

Голосование прошло в рамках 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН по урегулированию между Израилем и Палестиной. Она продлилась два дня, и за это время с трибуны Генассамблеи выступили представители свыше 100 стран.