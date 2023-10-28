Израиль заявил о потере легитимности ООН из-за резолюции о перемирии

ООН потеряла значимость и легитимность после одобрения иорданской резолюции о прекращении огня между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, заявил постпред Израиля при организации Гилад Эрдан в своем X (Twitter).

«Это черный день для ООН, которая окончательно потеряла всякую значимость и легитимность», — отметил Эрдан. По словам постпреда, воздержавшиеся от голосования страны фактически способствовали принятию иорданской резолюции. Хотя даже если бы они были против, проект все равно бы приняли, «но на грани голоса».

Генассамблея ООН вечером 27 октября приняла иорданский проект резолюции, который призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня и перемирию. Резолюцию поддержали 120 стран, включая Россию и Китай, против выступили США и Израиль. При этом Генассамблея не приняла канадский проект, который предусматривал осуждение «террористической деятельности» ХАМАС. Документ не набрал большинства голосов, против него выступили Россия, Китай и большинство исламских стран.

Вечером 27 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении наземных военных действий в секторе Газа. Представитель армии Даниэль Хагари уточнил, что «в последние часы армия увеличила темп атак в секторе Газа», нанося удары «по подземным целям и террористической инфраструктуре». Спикер ЦАХАЛ по международным связям Петер Лернер подчеркнул, что эти действия — не начало наземной операции в секторе Газа.

В о же время представители ХАМАС заявили о вторжении израильских сил на север сектора Газа, там идут бои. Ранее несколько изданий сообщили, что военные Израиля зашли в регион, а Sky News Arabia отметил, что израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе города Бейт-Ханун.