Власти Белгородской области переселят жителей четырех сел

В селах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Белгородского района введен режим ЧС. Переселенным жителям будут каждый месяц платить по ₽10–15 тыс. на съем жилья в пределах Белгородской области

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Власти Белгородской области ввели режим ЧС в селах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка, их жителей переселят в безопасные места, сообщил глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.

Жителям будет выплачиваться компенсация — 10 тыс. руб. на съем жилья в Белгородской области (15 тыс. — для многодетных семей). По 3 тыс. руб. будет выплачиваться «на каждого ребенка на питание».

После начала спецоперации на Украине приграничные регионы России, в том числе Белгородская область, многократно подвергались обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

Президент Владимир Путин 19 октября ввел уровень среднего реагирования в восьми субъектах: в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Белгородской областях. Глава государства поручил региональным властям обеспечить, в частности, временное отселение жителей в безопасные районы «с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений».

Губернатор Вячеслав Гладков 21 октября заявил, что жители Белгорода и приграничных территорий Белгородской области попросили о временном переселении и власти намерены его организовать. По словам Гладкова, Московская область выразила готовность поселить 500 человек на территории одного из санаториев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в тот же день рассказал, что власти уже подготовили около 550 мест в Подольске, Клину и Лосино-Петровском.

Еще до подписания указа президента жители некоторых населенных пунктов покидали свои дома: 14 октября спикер Белгородской областной думы Юрий Клепиков сообщил, что из-за обстрелов уехать вынуждены были более 5,5 тыс. белгородцев.