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В ЕС допустили разморозку резервов России после восстановления Украины

ЕК: €300 млрд резервов России могут быть разморожены после помощи в восстановлении Украины
В то же время еврокомиссар не исключил, что эти €300 млрд могут быть признаны «криминальными деньгами» — тогда ЕС их конфискует и, вероятно, может перевести в фонд для восстановления Украины
Дидье Рейндерс
Дидье Рейндерс (Фото: Francisco Seco / Reuters)

Евросоюз должен оставить заблокированные €300 млрд резервов Центробанка России в качестве гарантии, пока Москва не начнет восстанавливать Украину. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, передает HLN.

«Я думаю, что можно сохранить эти €300 млрд в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не поможет в восстановлении Украины», — сказал он.

По словам Рейндерса, украинские политики неоднократно просили ЕС использовать замороженные активы России для восстановления страны после окончания военных действий.

«Если это криминальные деньги, которые ЕС конфискует, то их можно перевести в компенсационный фонд для Украины. Но этой суммы, однако, далеко не достаточно для финансирования реконструкции», — отметил европейский политик.

После начала спецоперации России на Украине западные страны заблокировали примерно половину из $640 млрд (на тот момент) золотовалютных резервов ЦБ, в основном речь идет об активах в долларах и евро. От этих валют также оказались полностью отрезаны банки, попавшие под санкции, и частично — многие другие банки, столкнувшиеся с закрытием корреспондентских счетов в западных кредитных организациях, которые необходимы для обслуживания счетов клиентов в долларах и евро.

Украинские власти неоднократно заявляли, что для восстановления страны необходимо использовать иностранные средства Банка России, замороженные в результате санкций. Минэкономики Украины оценило их в $415 млрд и попросило у западных партнеров разработать механизм конфискации этих денег в пользу Киева.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в $600 млрд и призывал другие государство взять шефство над украинскими регионами.

Поддерживал идею передачи резервов российского ЦБ на восстановление Украины и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз должен рассмотреть вопрос конфискации замороженных активов, точно так же, как Соединенными Штатами были конфискованы активы Центрального банка Афганистана, которые планируется направить на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в апреле заявила, что российская сторона будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов. Глава МИДа Сергей Лавров обвинил западные страны в фактической краже российских золотовалютных резервов. 

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