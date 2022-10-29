Пашинян заявил, что готов продлить до 20 лет мандат российских миротворцев в Карабахе

Пашинян заявил, что готов продлить на 20 лет мандат миротворцев

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе. При этом, согласно трехстороннему соглашению, согласие на это также должен дать и Баку

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов подписать на трехсторонней встрече в Сочи документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе на срок до 20 лет. Соответствующее заявление он сделал на съезде партии «Гражданский договор», передает «Спутник Армения».

«Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет. Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать», — сказал Пашинян.

Отвечая на просьбу прокомментировать предложение Пашиняна, в Кремле предложили дождаться встречи глав государств. «Нужно дождаться самой встречи», — передало «РИА Новости» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Встреча между Пашиняном, Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым запланирована на 31 октября. Кремль добавил, что Путин также проведет беседы и Алиевым и Пашиняном по отдельности.

Ранее Пашинян говорил, что Армения готова установить дипломатические отношения с Баку по принципам, предложенным Москвой.

Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин напомнил, что вашингтонский вариант мирного договора предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом.

Путин подчеркнул, что Москва поддерживает идею заключения мирного договора между Ереваном и Баку, но не собирается ничего навязывать: выбор варианта решения — дело народа и руководства Армении.

Последняя встреча при посредничестве Запада прошла на площадке саммита Европейского политического сообщества в Праге. На встрече также присутствовал президент Турции Реджем Тайип Эрдоган. Он заявил, что атмосфера на переговорах была позитивной, и выразил уверенность в достижении полной нормализации отношений в регионе. 17 октября Совет Европы объявил о решении отправить 40 наблюдателей на армянско-азербайджанскую границу.

В МИД России при этом считают, что западные страны не стремятся выработать сбалансированные решения проблемы Нагорного Карабаха, а занимаются самопиаром и выдавливанием России из Закавказья.

Российские миротворцы находятся в Карабахе в рамках трехстороннего соглашения, которое Москва, Баку и Ереван заключили осенью 2020 года. Мандат миротворцев действует в течение пяти лет. Согласно соглашению, мандат может быть продлен только при одновременном согласии Баку и Еревана.