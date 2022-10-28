Пашинян: Ереван готов установить отношения с Баку по предложенным Москвой принципам

Пашинян заявил о готовности Армении установить отношения с Азербайджаном

Ереван готов подтвердить свое намерение на трехсторонней встрече в Сочи, добавил премьер-министр. Он выразил надежду, что Россия поддержит собственные предложения

Никол Пашинян (Фото: Global Look Press)

Армения готова установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным российской стороной. Об этом написал армянский премьер-министр Никол Пашинян в «Твиттере».

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Россией, и готова подтвердить это в Сочи», — отметил глава правительства.

Пашинян выразил надежду, что Россия поддержит свои предложения.

Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьера в Россию на трехсторонний саммит. Позднее спикер парламента Армении Ален Симонян уточнил, что встреча запланирована на 31 октября в Сочи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не стремятся выработать сбалансированные решения проблемы Нагорного Карабаха, а занимаются самопиаром и выдавливанием России из Закавказья.

Совет Европы 17 октября объявил о решении отправить 40 наблюдателей на армянско-азербайджанскую границу. ЕС и США включились в переговоры на фоне разочарования Еревана в посреднической роли России во время последнего обострения конфликта и его недовольства реакцией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на обращение Армении в связи с сентябрьской эскалацией.

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Накануне, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин заявил, что Россия много лет предлагала Армении решить вопрос Нагорного Карабаха.

«Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Мы говорили: давайте будем двигаться к нормализации отношений, вот есть два района <...>, большие районы. На каком-то этапе договоримся с азербайджанской стороной — отдайте пять районов, ну они не нужны, они просто пустуют, там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет», — отметил российский лидер.

По словам Путина, это было бы «хорошим шагом» к нормализации ситуации в регионе, однако Ереван пошел своим путем, что «привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день».

Российский президент напомнил, что вашингтонский вариант мирного договора предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом.

Путин подчеркнул, что Москва поддерживает идею заключения мирного договора между Ереваном и Баку, но не собирается ничего навязывать: выбор варианта решения — дело народа и руководства Армении.

Пашинян 26 октября сообщил, что Армения намерена инициировать заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за сентябрьского обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.