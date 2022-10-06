Эрдоган после встречи с Пашиняном заявил, что верит в нормализацию отношений с Арменией

Эрдоган заявил, что верит в нормализацию отношений с Арменией

Первые очные переговоры Эрдогана и Пашиняна прошли в Праге, турецкий президент положительно оценил встречу. Также лидеры Турции, Армении и Азербайджана провели неформальную беседу

Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: trpresidency / Twitter)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам первой очной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что их переговоры в Праге прошли «в позитивной атмосфере» и он верит в нормализацию отношений двух стран.

«Я искренне верю, что мы можем достичь нашей цели полной нормализации в нашем регионе на основе добрососедских отношений», — сказал он (цитата по Anadolu). По его словам, затем пройдут переговоры министров иностранных дел и специальных представителей Турции и Армении.

«У нас нет предварительных условий. Как только вы заключите мирное соглашение с Азербайджаном, с нами не будет проблем», — добавил Эрдоган.

Перед двусторонними переговорами двух лидеров, которые прошли в закрытом формате, Эрдоган, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в чешской столице неформальную беседу на полях первого саммита Европейского политического сообщества. Позже к ней присоединились премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Пашинян и Эрдоган ранее не исключали, что одной из тем двусторонних переговоров может стать ситуация в непризнанном Нагорном Карабахе. Турецкий президент говорил, что перед этим намерен обсудить вопрос «с братом Алиевым» (турецкая сторона не раз выражала поддержку Баку в конфликте с Ереваном).

Несмотря на общую границу, дипломатические отношения между Турцией и Арменией долгое время отсутствовали из-за острой реакции Анкары на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи в 1915 году и поддержки Азербайджана в конфликте вокруг Карабаха. В конце 2021 года Анкара и Ереван назначили спецпредставителей по нормализации отношений. В середине марта главы МИДов двух стран положительно оценили процесс урегулирования, армянский министр Арарат Мирзоян заявил о готовности установить дипотношения с Турцией. Летом Ереван и Анкара договорились открыть сухопутные границы для граждан третьих стран, а также наладить прямые авиаперевозки грузов.