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Клишас призвал ЦБ разобраться с отказами в кредитных льготах добровольцам

Сенатор Клишас попросил ЦБ объяснить банкам про право добровольцев на кредитные каникулы
Сенатор обратил внимание, что права добровольцев нарушаются «в результате произвола» со стороны банков. Согласно закону, на кредитные каникулы могут претендовать как контрактники, участвующие в спецоперации, так и добровольцы
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Добровольцы имеют такое же право на кредитные каникулы, как и контрактники, ЦБ должен дать разъяснения банкам, отказывающим в льготах. Об этом говорится в обращении главы комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрея Клишаса к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, опубликованном в телеграм-канале сенатора.

«В мой адрес начали поступать сообщения об участившихся случаях отказа банков в предоставлении кредитных каникул добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Сотрудники банков мотивируют свой отказ якобы отсутствием в законе упоминания категории «добровольцы», — говорится в обращении Клишаса.

Он пояснил, что действие закона об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам для призванных по мобилизации лиц распространяется как на участников спецоперации из числа военнослужащих по контракту, так и на тех, кто заключил контракт как доброволец.

«Добровольцы, вне зависимости от вида контракта, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации, имеют право на получение кредитных каникул», — пояснил сенатор. Клишас попросил ЦБ «дать необходимые разъяснения кредитным организациям».

В телеграм-канале Клишас заявил, что права добровольцев нарушаются «в результате произвола со стороны кредитных организаций».

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов в телеграм-канале рассказал, что поступают сообщения о фактах отказа в кредитных каникулах добровольцам.

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«Сотрудники банков утверждают, мотивируя свои отказы, что эта категория (т.е. добровольцы) в законе не упоминается. Военные комиссары не в курсе проблемы, поэтому не по злому умыслу (наверное) могут ввести граждан в заблуждение в отношении этих так называемых каникул. Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что, разумеется, вызывает негативные эмоции», — отметил Кабанов. Он допустил, что происходит «саботаж глобальных государственных решений» банкирами, и указал, что вопрос является очень болезненным.

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных контрактников и добровольцев 7 октября. Обязательства таких заемщиков по кредитам приостанавливаются на срок, на который был заключен контракт, либо на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Этот период может продлеваться на период госпитализации военных из-за травм, полученных во время участия в спецоперации.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
мобилизация Андрей Клишас Центробанк Банки Эльвира Набиуллина кредиты добровольцы
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Политика
Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных
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