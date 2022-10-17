Клишас призвал ЦБ разобраться с отказами в кредитных льготах добровольцам

Сенатор обратил внимание, что права добровольцев нарушаются «в результате произвола» со стороны банков. Согласно закону, на кредитные каникулы могут претендовать как контрактники, участвующие в спецоперации, так и добровольцы

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Добровольцы имеют такое же право на кредитные каникулы, как и контрактники, ЦБ должен дать разъяснения банкам, отказывающим в льготах. Об этом говорится в обращении главы комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрея Клишаса к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, опубликованном в телеграм-канале сенатора.

«В мой адрес начали поступать сообщения об участившихся случаях отказа банков в предоставлении кредитных каникул добровольцам, участвующим в специальной военной операции. Сотрудники банков мотивируют свой отказ якобы отсутствием в законе упоминания категории «добровольцы», — говорится в обращении Клишаса.

Он пояснил, что действие закона об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам для призванных по мобилизации лиц распространяется как на участников спецоперации из числа военнослужащих по контракту, так и на тех, кто заключил контракт как доброволец.

«Добровольцы, вне зависимости от вида контракта, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации, имеют право на получение кредитных каникул», — пояснил сенатор. Клишас попросил ЦБ «дать необходимые разъяснения кредитным организациям».

В телеграм-канале Клишас заявил, что права добровольцев нарушаются «в результате произвола со стороны кредитных организаций».

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов в телеграм-канале рассказал, что поступают сообщения о фактах отказа в кредитных каникулах добровольцам.

«Сотрудники банков утверждают, мотивируя свои отказы, что эта категория (т.е. добровольцы) в законе не упоминается. Военные комиссары не в курсе проблемы, поэтому не по злому умыслу (наверное) могут ввести граждан в заблуждение в отношении этих так называемых каникул. Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что, разумеется, вызывает негативные эмоции», — отметил Кабанов. Он допустил, что происходит «саботаж глобальных государственных решений» банкирами, и указал, что вопрос является очень болезненным.

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных контрактников и добровольцев 7 октября. Обязательства таких заемщиков по кредитам приостанавливаются на срок, на который был заключен контракт, либо на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Этот период может продлеваться на период госпитализации военных из-за травм, полученных во время участия в спецоперации.