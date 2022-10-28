Кличко сообщил о новой системе ПВО в Киеве
Киев получил новое оборудование ПВО, благодаря которому небо столицы будет лучше защищено, заявил мэр Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».
«Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. <...> Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет происходить», — сказал Кличко (цитата по «Страна.ua»).
О каких именно системах противовоздушной обороны идет речь, мэр не уточнил.
Несмотря на поступление оборудования ПВО, он не исключил возможности «большого блэкаута» в Киеве из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры и призвал жителей столицы и предприятия по возможности экономить электроэнергию.
«Экстренные отключения света происходят по всем районам нашего города в связи с большим дефицитом электроэнергии», — отметил Кличко. По его словам, в целях экономии городские власти сняли с маршрутов много троллейбусов и заменили их автобусами.
Кроме того, среди других мер рассматривается и сценарий отключения отопления, добавил мэр. «Это худший сценарий, мы надеемся, что этого не будет», — сказал он. По словам Кличко, власти намерены оборудовать в Киеве почти тысячу пунктов обогрева.
По оценке киевских властей, дефицит электроэнергии в городе составляет от 20 до 50%. «Если не будет чрезвычайных ситуаций, специалисты «Укрэнерго» надеются в течение двух-трех недель устранить дефицит», — сказал Кличко. Чтобы не допустить полного обесточивания Киева, «Укрэнерго» решило ввести «беспрецедентные чрезвычайные ограничения» — аварийные отключения на неопределенный срок, сообщила ДТЭК «Киевские электросети».
Россия 10 октября нанесла массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Удары последовали за взрывом на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Российские власти считают организаторами теракта спецслужбы Украины. В последующие дни Минобороны России также сообщало о поражении украинских объектов военной и энергетической инфраструктуры.