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Военная операция на Украине ,  
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Власти Киева предупредили о «более жестких» графиках отключения энергии

Офис Зеленского заявил о «прилетах» по объектам энергетики в центральных областях Украины
В офисе президента Украины сообщили о ночных ударах по энергообъектам в центральной части страны. После этого власти предупредили, что в ближайшие дни в Киеве и области плановые отключения электричества будут более длительными
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Из-за повреждений энергосистемы дефицит мощности в Киеве и Киевской области достиг 30% потребления, ранее установленные графики отключений больше не актуальны, а в ближайшие дни отключения будут «более жесткие и длительные». Об этом сообщили в телеграм-канале киевской администрации.

«Из строя выведен ряд критически важных объектов страны. Вследствие этого в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления», — сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что для того, чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, будут введены новые ограничения.

  • Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, больше не актуальны. В ближайшие дни будут более жесткие и длительные отключения электроснабжения.
  • Энергию необходимо потреблять умеренно, включая энергоемкие приборы по очереди.
  • Нужно максимально снизить потребление электроэнергии утром, с 6:00 до 11:00, и вечером, с 17:00 до 23:00.
  • Владельцам бизнеса рекомендовано ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Ранее 27 октября заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале сообщил о ночных «прилетах» по энергетическим объектам в центральной части Украины. «Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения», — написал он.

Тимошенко уточнил, что потребление электроэнергии ограничат в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Его будут регулировать исходя из текущей ситуации в энергосистеме республики.

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Россия с 10 октября наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Власти назвали эти атаки ответом на теракт на Крымском мосту, который, как заявил президент Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы. Минобороны назвало целью ударов объекты систем военного управления, связи и энергетики.

В Киеве и других областях Украины неоднократно срабатывала воздушная тревога, а власти отчитывались об ударах по объектам энергетики. Советник министра экономики Александр Харченко 19 октября заявил, что в стране серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. В тот же день в офисе президента Украины призвали граждан быть готовыми к отключениям света, воды и тепла по всей стране с 20 октября.

Киевские власти допускали, что зимой в многоквартирных домах Киева на несколько суток или недель будет отключаться отопление из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Сеть централизованного отопления диверсифицирована, поэтому проблемы могут возникнуть в местах, где будут повреждения.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ракетные удары Киев Военная операция на Украине электричество
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