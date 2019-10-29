СМИ узнали о росте поставок банкнот из России на восток Ливии

По данным Reuters, Россия с начала года изготовила и поставила Центробанку восточной части страны около 4,5 млрд ливийских динаров. Агентство связывает рост темпов поставок денег с наступлениями Хафтара на Триполи

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Россия в 2019 году увеличила поставки новых банкнот Центробанка восточной части Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на таможенные данные России.

Из них следует, что с февраля по июнь Россия отправила на восток Ливии почти 4,5 млрд ливийских динаров ($3,22 млрд). На сайте российского «Гознака», занимающегося изготовлением банкнот, есть информация о том, что компания занимается изготовлением банкнот для разных стран, в том числе сотрудничает с Центробанками Ливана, Йемена, Гватемалы, а также с Центральными банками стран Ближнего зарубежья, Азии и Африки.

По данным Reuters, три партии банкнот достоинством 20 и 50 динаров на сумму примерно 1 млрд динаров каждая прошли российскую таможню в феврале, марте и июне 2019 года. Четвертая партия банкнот номиналом 50 динаров на сумму 1,45 млрд динаров была отправлена в конце июня.

Агентство замечает, что объем поставок банкнот в Ливию в 2019 году вырос, и связывает это с наступлением армии маршала Халифы Хафтара на Триполи. Со ссылкой на те же таможенные данные Reuters отмечает, что в 2017 году России поставила восточному Центробанку Ливии 4 млрд динаров, в 2018-м — 2,377 млрд динаров. РБК направил запрос в «Гознак».