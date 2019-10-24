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Политика ,  
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Путин заявил об извративших резолюцию Совбеза ООН по Ливии странах

Текущая ситуация в Ливии является результатом действий других государств, которые «извратили» резолюцию Совбеза ООН. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин после выступления главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сараджа в рамках саммита «Россия — Африка», передает «РИА Новости».

По его словам, то, что сейчас происходит в стране, — «результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию» Совбеза ООН.

В России «внимательно и с большой тревогой» следят за тем, что происходит в Ливии сейчас, добавил он. Путин также пожелал Сараджу скорейшего восстановления мира и правопорядка в стране.

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В Ливии с 2011 года идет гражданская война, которая началась после свержения, а затем убийства главы государства Муаммара Каддафи. Сейчас в Ливии фактически два центра исполнительной власти: признанное международным сообществом правительство Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахма, которого поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара. Конфликт обострился весной этого года, когда войска Хафтара выдвинулись на Триполи.

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Хафтар контактирует с Москвой. Так, в ноябре 2018 года он проводил переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу.

Bloomberg писал о присутствии на территории Ливии российских наемников, однако представитель Ливийской национальной армии Хафтара заявил, что в ее составе нет российских или других иностранных бойцов.

Теги: Владимир Путин, причина, конфликт, Ливия
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