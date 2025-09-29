Киев фразой «плохо состарились» оценил заявления Венгрии о дронах

Сибига увидел в словах Орбана о БПЛА на Украине признание и обратился к Сийярто

Орбан допустил, что залетевшие на территорию Украины дроны действительно принадлежали Венгрии. «Ну и что с того?», — спросил премьер. МИД Украины увидел в его словах доказательство своих подозрений

Андрей Сибига (Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

Венгрия признала, что нарушившие украинское воздушное пространство беспилотники принадлежали ей, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Его слова распространила пресс-служба министерства.

«Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал: определенные дроны таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр Сийярто, как там ваш твит о «фейке»? Плохо состарился?», — сказал Сибига.

Он добавил, что Киев с нетерпением ждет мнения Орбана о суверенитете Украины после того, как тот «избавится от зависимости от российских энергоносителей, чего неоднократно требовали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры».

Так Сибига отреагировал на слова венгерского премьера Виктора Орбана.

После заявлений Украины, что венгерские дроны вторглись в ее воздушное пространство, Орбан сказал: «Вопрос не в том, пролетели ли два, три или четыре венгерских беспилотника. Предположим, они пролетели там несколько метров, ну и что с того? Украина — не независимая, суверенная страна, мы поддерживаем Украину, она не должна вести себя как суверенная. Если Запад завтра решит не дать ни одного форинта, Украина может схлопнуться. Ее должно волновать не это».

Глава МИД Венгрии Петер Сийрято настаивал, что информация Киева о дронах — ложь: «Это фейк. Не дискредитируйте себя».

Украинский президент Владимир Зеленский 26 сентября сообщил, что предположительно венгерские дроны нарушили воздушное пространство страны. Сибига в том самом посте, который Сийярто счел фейком, публиковал карту с изображением траекторий движения дронов в Закарпатской области.

Глава МИД Венгрии в своем первом комментарии после сообщения Зеленского заявил, что президент «сходит с ума от своей антивенгерской одержимости» и «начинает видеть то, чего нет». Орбан же призвал Зеленского прекратить преследовать Венгрию.