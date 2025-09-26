Зеленский сообщил о нарушении дронами Венгрии границ Украины

Фото: emerald_media / Shutterstock

Венгерские дроны нарушили воздушное пространство Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — написал он после военного совещания.

Беспилотники могли проводить разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах, предположил Зеленский. Он поручил провести проверку имеющихся данным и представить доклад «по каждому зафиксированному факту».

Украина граничит с Венгрией на западе. В мае Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о первом в истории разоблачении агентурной сети венгерской военной разведки в Закарпатской области. СБУ утверждала, что ее целью был сбор информации о защищенности региона.

Были задержаны двое — 40-летний военный из Береговского района, завербованный в 2021 году, и экс-военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась в 2025-м. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт расценивает заявление СБУ как «пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью», пока не получит официальную информацию от Киева. Вслед за этим страны обменялись высылками дипломатов.

Отношения между Киевом и Будапештом ухудшились на фоне отказа Венгрии поддержать вступление Украины в Евросоюз, а также украинских атак на нефтепровод «Дружба», по которому в Венгрию поступает российское топливо. Будапешт также неоднократно блокировал выделение средств Евросоюзом на помощь Киеву.

Власти Евросоюза решили полностью отказаться от поставок российских энергоресурсов. Это может произойти к 2027 году. Отказа от импорта нефти и газа из России от ЕС требует президент США Дональд Трамп, увязывая это с введением санкций в отношении Москвы. Россия считает ограничения незаконными.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет самостоятельно принимать решения по поводу своей энергетики. По подсчетам Венгрии, отказ от российских энергоносителей повлечет для страны убытки в размере $10 млрд и обойдется Будапешту в 4% ВВП.

Сийярто обвинял Киев и Брюссель в попытках втянуть Будапешт в войну. В августе, на фоне ударов Украины по трубопроводу «Дружба», после которых поставки по нему приостанавливались на несколько дней, он потребовал от Киева прекратить провокации.

«Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности <...> Прекратите провоцировать нас... и пытаться втянуть нас в вашу войну!» — написал Сийярто в Х.

Читайте РБК в Telegram.

Материал дополняется.