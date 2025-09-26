Венгрия ответила на обвинения Украины в нарушении беспилотниками границ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинского президента Владимира Зеленского в «антивенгерской одержимости».
«Президент [Зеленский] сходит с ума от своей антивенгерской одержимости. Он начинает видеть то, чего нет», — написал венгерский министр в X.
Так он прокомментировал заявление президента Украины о нарушении воздушного пространства страны дронами-разведчиками возле границы с Венгрией. Зеленский предположил, что беспилотники были венгерскими и могли проводить разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.
С Венгрией граничит Закарпатская область Украины. В мае Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о первом в истории разоблачении агентурной сети венгерской военной разведки в этом регионе. СБУ утверждала, что ее целью был сбор информации о защищенности региона.
Были задержаны 40-летний украинский военный, завербованный в 2021-м, и бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась в 2025-м. Возбуждено уголовное дело о госизмене.
Сийярто тогда заявил, что Будапешт расценивает заявление СБУ как «пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью», пока не будет получена официальная информация от Киева. Вслед за этим страны обменялись высылками дипломатов.
Отношения между Киевом и Будапештом ухудшились на фоне отказа Венгрии поддержать вступление Украины в Евросоюз, а также украинских атак на нефтепровод «Дружба», по которому в Венгрию поступает российское топливо.
Будапешт выступает против планов властей Евросоюза полностью отказаться от российских энергоносителей к 2027 году, заявляя об угрозе своей энергетической безопасности.
Кроме того, улучшению отношений Венгрии и Украины препятствует неурегулированный вопрос венгерского меньшинства в Закарпатье. В июле Будапешт ввел санкции в отношении трех украинских военачальников, «которые руководят принудительным призывом», из-за смерти венгра, избитого украинскими офицерами на призывном пункте в Закарпатье в ходе мобилизации.
МИД Украины назвал заявление Будапешта о гибели венгра манипулятивным. 26 сентября Киев в ответ запретил въезд в страну трем венгерским высокопоставленным военным чиновникам. Сийярто обвинил Киев в проведении «антивенгерской» политики на протяжении десяти лет.
