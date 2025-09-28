Орбан рассказал, как звонок Трампа из-за России прервал его ужин с лечо
Президент США Дональд Трамп недавно своим звонком прервал ужин венгерского премьер-министра Виктора Орбана с женой, но после разговора политик смог доесть свое лечо — одно из венгерских национальных блюд. Об этом Орбан рассказал на видео, размещенном в TikTok, содержание которого приводит Telex.
«Поздним вечером я безмятежно ужинал с женой, когда президент Соединенных Штатов «ворвался» на нашу кухню — по телефону», — начал рассказ Орбан. По его словам, разговор зашел о том, может ли отказаться Венгрия от российских нефти и газа. Премьер сказал, что, «естественно, правильно представил» венгерскую национальную позицию. «Мы отстаивали национальные интересы Венгрии, как и положено», — заявил Орбан.
После разговора он, по его словам, спокойно доел лечо и отправился отдыхать.
В последние недели Трамп не раз требовал от стран ЕС и НАТО — в обоих этих объединениях Венгрия состоит — отказаться от закупок российского топлива. Орбан отметил несколько дней назад, что объяснил Трампу трудность такого решения для своей страны. Премьер указал, что Венгрия не имеет выхода к морю и может получать топливо только по трубопроводам, которые были построены во время СССР.
Американский лидер, судя по его высказываниям, принял этот довод во внимание. Он говорил, что Венгрия относится к тем странам, которые действительно не могут отказаться от российских энергоресурсов, и упомянул среди них еще и Словакию. Трамп также ссылался на отсутствие у этих государств выхода к морю, что осложняет закупку топлива у альтернативных поставщиков.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире Радио РБК, комментируя требование Трампа насчет российских энергоресурсов, отметил, что президент США никогда не скрывал стремления обеспечить экономические интересы своей страны и добиться, чтобы другие государства покупали у нее нефть и газ.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов