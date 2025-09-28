 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Орбан рассказал, как звонок Трампа из-за России прервал его ужин с лечо

Орбан рассказал, как Трамп позвонил во время его ужина обсудить нефть из России
Сюжет
Война санкций
Трамп позвонил Орбану, когда тот ужинал дома с женой, чтобы поговорить об отказе Венгрии от российских нефти и газа. Премьер рассказал, что донес до собеседника позицию Будапешта, а после разговора спокойно доел лечо
Виктор&nbsp;Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Президент США Дональд Трамп недавно своим звонком прервал ужин венгерского премьер-министра Виктора Орбана с женой, но после разговора политик смог доесть свое лечо — одно из венгерских национальных блюд. Об этом Орбан рассказал на видео, размещенном в TikTok, содержание которого приводит Telex.

«Поздним вечером я безмятежно ужинал с женой, когда президент Соединенных Штатов «ворвался» на нашу кухню — по телефону», — начал рассказ Орбан. По его словам, разговор зашел о том, может ли отказаться Венгрия от российских нефти и газа. Премьер сказал, что, «естественно, правильно представил» венгерскую национальную позицию. «Мы отстаивали национальные интересы Венгрии, как и положено», — заявил Орбан.

После разговора он, по его словам, спокойно доел лечо и отправился отдыхать.

Орбан предупредил о «Венгрии на коленях» без российской нефти
Политика
Виктор Орбан

В последние недели Трамп не раз требовал от стран ЕС и НАТО — в обоих этих объединениях Венгрия состоит — отказаться от закупок российского топлива. Орбан отметил несколько дней назад, что объяснил Трампу трудность такого решения для своей страны. Премьер указал, что Венгрия не имеет выхода к морю и может получать топливо только по трубопроводам, которые были построены во время СССР.

Американский лидер, судя по его высказываниям, принял этот довод во внимание. Он говорил, что Венгрия относится к тем странам, которые действительно не могут отказаться от российских энергоресурсов, и упомянул среди них еще и Словакию. Трамп также ссылался на отсутствие у этих государств выхода к морю, что осложняет закупку топлива у альтернативных поставщиков.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире Радио РБК, комментируя требование Трампа насчет российских энергоресурсов, отметил, что президент США никогда не скрывал стремления обеспечить экономические интересы своей страны и добиться, чтобы другие государства покупали у нее нефть и газ.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

