Орбан попросил Зеленского прекратить «преследовать» Венгрию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить преследовать Венгрию в ответ на заявления украинского лидера о нарушении венгерскими дронами границ Украины.

«Президент Зеленский, при всем уважении, прекратите нас преследовать!», — написал он в X.

Орбан добавил, Венгрия является членом НАТО и ЕС, а без поддержки этих организаций, как он считает, Украина «давно бы развалилась».

В пятницу, 26 сентября, Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства Украины дронами-разведчиками возле границы с Венгрией. Украинский президент предположил, что беспилотники были венгерскими и могли проводить разведку в украинском приграничье.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ обвинил Зеленского в «антивенгерской одержимости» и в том, что он начинает видеть то, чего на самом деле нет.

Украина граничит с Венгрией на западе. В мае Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении агентурной сети венгерской разведки в Закарпатской области. Как утверждала СБУ, ее целью являлся сбор информации о защищенности региона.

Сийярто назвал заявление СБУ «пропагандой, к которой следует относиться с осторожностью» до получения официальной информации от Киева.

Отношения между Киевом и Будапештом ухудшились на фоне отказа Венгрии от поддержки вступления Украины в ЕС, а также атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», по которому в Венгрию поступает топливо из России.